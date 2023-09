No está viviendo su mejor momento Enrique Ponce o al menos así lo dicen las últimas informaciones sobre el diestro. Según una información de la web Look! El principal motivo de la retirada de las corridas de toros del torero de Chiva sería su ruptura.

Ana Soria y Enrique Ponce se habían convertido en una de las parejas de moda en Instagram y en España durante la pandemia. Una red social de la que desaparecieron ambos hace algunas semanas. Por este motivo la sospecha de que ya no están juntos no es infundada.

“Lo primero que quiero es daros las gracias por su cariño y apoyo incondicional, en especial en este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado”, escribía Enrique tras su reciente retirada de los ruedos.

El maestro valenciano cumple ahora 22 años desde que confirmó su alternativa como torero en Las Ventas en 1990. El de Chiva es uno de los toreros más laureados de la historia reciente de la tauromaquia. Ponce era un habitual en la mayoría de faenas de la temporada taurina, así como de la prensa rosa por su matrimonio con Paloma Cuevas.

Sin embargo en 2021 Enrique Ponce anunció su cese temporada de los ruedos: "A quienes durante más de tres décadas me han acompañado: Lo primero que quiero deciros es GRACIAS por vuestro cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado. En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por un tiempo indefinido".

Sin embargo ese parón sin fecha empieza a alargarse y los aficionados a la tauromaquia piden que el valenciano Enrique Ponce regrese aunque sea en una temporada para retirarse. En ese sentido según El Español, Ponce se plantea volver a los ruedos e incluso está entrenando para volver durante la próxima temporada.