Sorpresa mayúscula entre los seguidores de Miguel Bosé cuando, horas antes de su esperadísimo regreso a 'El Hormiguero' -que ha estrenado su 18 temporada por todo lo alto con la visita de Isabel Pantoja- la cuenta oficial de Twitter del programa presentado por Pablo Motos anunciaba que el invitado de este miércoles no sería el artista sino Carlos Latre, dejando en el aire los motivos de este inesperado cambio de última hora.

El cantante de 'Amante bandido' tenía previsto presentar en 'El Hormiguero' 'Bosé renacido' -la nueva docuserie de Movistar Plus+ que recoge sus vivencias en primera persona- tras su polémico paso por el FesTVal de Vitoria, pero a última hora cancelaba su asistencia, desatando las especulaciones acerca de la razón de su plantón al presentador y a sus hormigas.

.@Carlos_Latre está de gira con su show “One Man Show” y ha venido a repasar la actualidad con nosotros #LatreEH pic.twitter.com/NN0IONL6Sr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 6 de septiembre de 2023

¿Los motivos de su llamativa ausencia? Como explicaba el propio Pablo Motos al empezar el programa, un problema de salud que, a pesar de que "no es una cosa grave", le ha impedido cumplir con sus compromisos: "Miguel Bosé no va a poder estar. Se ha puesto malito. No está en condiciones de hacer el programa. Está bastante fastidiado" ha revelado el presentador. "He estado hablando con él y me ha dicho que os pida perdón. También me ha dicho que cuando venga, que será pronto, en la fecha libre más próxima que tengamos, os lo va a dar todo para compensarlo" ha añadido, anunciando así que el cantante volverá pronto al programa.

Un contratiempo de salud del que no han trascendido los detalles y que se produce horas después de su controvertida reaparición en el FesTVal de Vitoria tras el asalto sufrido en su casa de México hace casi tres semanas.

Serio y visiblemente incómodo en su comparecencia ante las cámaras para presentar 'Bosé renacido', el artista no se tomó demasiado bien que se le preguntase por el atraco y la posibilidad de volver a España tras lo sucedido. Tanto es así que muy enfadado acusó a la reportera de no hacer bien su trabajo y de no haber leído lo que había publicado en sus redes sociales sobre el robo, donde aseguaba que no pensaba abandonar el país azteca a pesar del suceso.

'El Hormiguero' se trataba pues de una ocasión de oro para Bosé para promocionar su nuevo proyecto mostrando su lado más amable y relajado tras este encontronazo con la prensa. Sin embargo, su salud se lo ha impedido y parece que tendremos que esperar para volver a ver al cantante.