Bosco y Adara estaban llamados a ser la pareja del verano. Su romance en "Supervivientes" fue todo un "boom" para los seguidores del "reality", ya que pocos se esperaban que hubiese surgido el amor en la última edición del "reality". Cuando todo parecía que marchaba de maravilla entre ambos la bomba cayó y la pareja se rompió.

Aunque en un prime rmomento ni Bosco ni Adara Molinero confirmaron oficialmente la noticia, los movimientos en las redes sociales dieron indicios de problemas en su relación antes de que salieran la mayoría de las especulaciones. La alarma se encendió cuando Adara dio 'me gusta' a un comentario en una publicación, que luego deshizo, insinuando que la relación estaba en peligro.

El comentario decía: "Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios, pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola."

Después, cada uno ha seguido con lo suyo. Pero es cierto que Adara lleva recibinedo multitd de críticas sobre su barriga desde que estaba en Supervivientes. "La única que ha engorado en el reality", le llegó a decir un seguidor.

La ganadora de 'Gran Hermano VIP', que antes de irse a Honduras había tenido que lidiar con las consecuencias del helicobácter pylori, ha explicado que ahora la prueba del SIBO ha dado positivo, lo que significa que sufre de un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, esto es, existe en su intestino delgado un aumento anormal de toda la población bacteriana, en especial de aquellos tipos que no se encuentran habitualmente en dicha parte del tubo digestivo. Uno de los síntomas de esta afección es el de la hinchazón abdominal, que la hija de Elena Rodríguez presentaba en los Cayos Cochinos y por el que fue duramente criticada, pues muchos pensaban que comía más que el resto de supervivientes y la tacharon de mentirosa, egoísta y mala compañera. "Se me juzgó, se me apuntó con el dedo, se dijeron auténticas barbaridades", ha lamentado la influencer, que ha compartido su diagnóstico médico para defenderse de todas aquellas críticas.

"Simplemente quería hablar de esto porque no se puede juzgar a las personas cuando no sabes lo que hay detrás, ya sea una hinchazón o cualquier otra situación: no juzgues", ha sido la petición que ha hecho la hermana de Aitor Molinero a aquellos que la machacaron en las redes sociales por no presentar la imagen prototípica de los que llevan tres meses sin mantener una alimentación normal. Para recordar cómo estaba su tripa, la madre de Martín Sierra ha compartido una imagen de aquellos días en los Cayos Cochinos y ha revelado que ella no era consciente de que se veía tan hinchada porque allí no hay espejos. A su vuelta a España, fue consciente de que algo le ocurría y se puso en manos de una nutricionista para que le ayudase a reducir esta hinchazón y a llevar una dieta equilibrada, además de pedir cita para realizarse un chequeo médico completo del que ya tiene los resultados: tiene SIBO.