Amor Romeira ha dicho basta. Está al límite y muchos comentarios ofensivos le han hecho tomar una drástica decisión. La famosa colaboradora de Telecinco, que nutre de informaciones, rumores y exclusivas programas como Fiesta, denuncia que está sufriendo acoso en las redes sociales.

"Hacía mucho que no recibía tanta transfobia", ha denunciado públicamente en X (antigua Twitter) Amor Romeira, que ha recibido, por contra, una oleada de solidaridad como apoyo para salir adelante de este bache que, según ella misma cuenta, está sufriendo.

Una de sus informaciones más comentadas en los últimos tiempos fue sobre supuestas infidelidades de Rauw Alejandro a Rosalía. De hecho, Amor Romeira llegó a denunciar públicamente el acoso que sufrió por parte de la prensa tras haber contado esas supuestas infidelidades.

Entre el plantel de colaboradores de Fiesta, el programa de Telecinco conducido por Emma García, se encuentra Amor Romeira, quien ha destacado precisamente por contar la presunta infidelidad de Rauw Alejandro cuando estaba con Rosalía. Una noticia que ha calado mucho, tanto, que se convirtió en el punto de mira de la prensa.

Sin embargo, la canaria quiso denunciar en sus redes el acoso que ha sufrido por parte de los medios. "No hace falta seguirnos en el coche, ni ir a la puerta de mi casa, siempre con respeto en cualquier lugar que nos pilles o encuentres os atenderemos, no es necesario la persecución", señaló en mitad de la resaca por la exclusiva que soltó en Fiesta.

Pero ahora son problemas de otra índole, y de mayor gravedad, los que sufre Amor Romeira. La colaboradora de Telecinco ha querido alzar su grito en redes sociales para denunciar el acoso.

"Hacía años que no recibía tanta transfobia. ¡No lo estoy pasando bien! Me voy de Twitter para no tener que leer barbaridades. Gracias a todos los que me mandan su amor y apoyo. Necesito desconectar. Lo siento por no poder seguir batallando, pero me está pesando mucho", lamentó Amor Romeira, que ha tomado así la crucial decisión de abandonar X (antigua Twitter), una red social donde siempre ha estado muy activa.

Habrá que ver si la colaboradora habla este fin de semana sobre el tema en Fiesta, el programa en el que desempeña sus labores con notable éxito Amor Romeira.