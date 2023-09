La muerte de María Teresa Campos ha causado un gran impacto en el muendo de la televisión. La perdiosita, un emblema de Telecinco, fallecía a los 82 años tras ingresar en el hospital con una insuficiencia respiratoria aguda. Su nieta, Alejandra Rubio, se mostró muy afectada por la pérdida de su abuela y escribió una emotiva carta de despedida. Ya de vuelta en el trabajo, en el programa "Así es la vida" en el que colabora, se ha mostrado cauta en su primera aparición televisiva, pero hay quien critíca su pronta incorporación al trabajo.

"Quería estar aquí hoy con vosotros y agradeceros también las palabras que habéis dicho". Estas han sido las primeras pabras de Alejandra Rubio en el prorgama vesperino de Telecinco. A la pregunta de Sandra Barneda sobre cómo se encontraba, la hija de Terelu Campos contestó con un escueto bien. "Estoy encantada de tenerte aquí, aunque todavía estés en una nube. A veces, como decía otro grande Freddie Mercury, the show must go on y hay que atravesar el dolor", le decía la presentadora a la joven.

Alejandra Rubio asegura que su tía y su madre están destrozadas. "Lo peor de todo va a ser cuando nos demos cuenta, cuando nos falte. Ahora mismo estamos en una nube. Como estábamos tan pendientes de mi abuela…. cuando empiecen a ver su vacío es cuando va a ser", aseguró la nieta de María Teresa Campos.

Críticas

"Ya está en televisión ,si incineraron ayer a su abuela... Estoy flipando. Fue la primera que salió del funeral", comentaba una chica al ver que Rubio estaba trabajando. "Ella ya recaudando", aputaba otra. "Lloré yo más viendo los videos que le han puesto que ella ahí en pleno directo", apostillaba otra persona.

Sin embargo, también hay gente que ha defendido su postura de trabajar cuando antes y seguir con su vida. "Mi abuela murió y yo al día siguiente fui a trabajar. Que vuelvas al trabajo después de enterrar a un familiar no significa que no lo quiera", defendía una mujer.