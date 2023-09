Tras una temporada distanciadas e inmersas en un conflicto por el comportamiento que Makoke tuvo con Alejandra Rubio en televisión, Terelu Campos y la ex de Kiko Matamoros se han reconciliado a raíz de la muerte de María Teresa Campos.

Dejando a un lado sus diferencias, la modelo decidía acudir al tanatorio de la inolvidable presentadora acompañada por su hija Anita Matamoros para acompañar en estos durísimos momentos a la que fuera su amiga, produciéndose un emocionante reencuentro del que Makoke revelaba todos los detalles en 'Viva la vida'.

"Terelu estuvo enorme conmigo. Fue un momento tremendo. Se me pone la piel de gallina. Nada más verme se vino hacia mí, me dio un abrazo y nos pusimos a llorar. Fue muy generosa conmigo. Me dijo que su madre se lo merecía" contaba muy emocionada.

Unas declaraciones a las que Terelu respondía enviándole un mensaje que Makoke no dudaba en leer en directo: "Gracias por tus palabras, al final hasta su despedida nos ha hecho bien. Sabes lo que es Ana para mí. Sé lo que siente y así se lo demostró que fue también su abuela Teresa y eso es lo más grande para mí y para mi hija".

Todavía emocionada por su emotivo reencuentro con la presentadora, Makoke ha asistido a un desfile en Madrid y ha tenido unas preciosas palabras para Terelu, con la que a partir de ahora espera comenzar de nuevo y retomar una amistad que, reconoce, echaba mucho de menos: "Conmigo estuvo increíble y siempre estaré súper agradecida del abrazo que me dio. Yo estaba muy nerviosa al llegar al tanatorio y la verdad es que fue muy generosa conmigo". "Y como ella me puso en un mensaje, 'mi mamá se ha ido haciendo eso', hasta para morirse hizo algo bonito, no, y la verdad que yo me rindo" ha añadido, feliz por su acercamiento a la presentadora.

Pero la capilla ardiente de Teresa no supuso solo su reencuentro con Terelu, sino también el de sus hijas Alejandra y Anita, que íntimas amigas desde niñas llevaban un tiempo distanciadas. "Hacía mucho tiempo que no se veían y se fundieron en un abrazo precioso, increíble" confiesa Makoke, ilusionada ante esta nueva oportunidad de retomar su relación con las Campos: "Hemos quedado que un día iremos las cuatro a comer o a cenar y ya está, feliz" desvela.

Un acercamiento a Terelu que se suma al gran momento personal que atraviesa la colaboradora, que ha recuperado la ilusión al lado de Gonzalo, con el que lleva casi dos meses de discreta relación. "Estoy feliz y enamorada, es un momento súper dulce y estoy muy a gusto" reconoce, asegurando que a pesar de que su historia de amor acaba de comenzar, "ahora mismo él me lo da todo". "Estoy muy feliz" afirma.