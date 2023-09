La realción de Rocío Flores y Rocío Carrasco, hija y madre respectivamente, sigue en punto muerto. La primogénita de Antonio David Flores y nieta de Rocío Jurado no reniega de sus raíces y, siempre que puede, ensalza la figura de sus abuelos maternos.

"Para mí es un orgullo, yo siempre lo he dicho. Para mí, mis abuelos van por bandera y me hubiese encantado que esto hubiese pasado hace muchísimo tiempo que claro, que mi abuela era cantante pero mi abuelo era boxeador o sea que ambos. Pero bueno, mira, me alegro. Yo me he enterado por las redes sociales este fin de semana, no te voy a mentir" decía la joven.

Ahora, la joven ive un gran momento. Ha colgado una foto en sus "stories" de Instagram en la que se le puede ver con un bebé en brazos en el hospital. "Bienvenida al mundo, tesoro", escribió, en una publicación que acompañó con un emoticono de un corazón.

Rocío Flores es tertuliana e "influencer", aunque su fama le viene por su familia, ya que además de ser hija de dos personajes mediáticos, es nieta de Rocío Jurado, una de las cantantes más famosas del pasado siglo en España.

Rocío Flores destaca por ser muy activa y natural en redes sociales, lo que le ha valido para forjar una sólida comunidad de más de 750.000 seguidores. Esto ha llamado la atención de numerosas marcas y empresas con las que hace campañas. Por este motivo, aunque reside en Málaga viaja constantemente a Madrid.

Ahora Rocío Flores ha compartido una conmovedora imagen en la que se le puede ver en lo que parece ser un hospital sujetando una recién nacida en brazos. "Bienvenida al mundo, tesoro. Tu madrina de ama", escribió junto al emoticono de un corazón.

La bebé en cuestión, a la que ha tapado la cara para proteger su privacidad, es Catalina. Se trata de la hija de Andrea Navarro, una amiga de Rocío Flores que le ha hecho madrina de su pequeña.

Ya hace días Rocío Flores colgó una imagen de una celebración en los días previos al parto en la que se podía ver a la orgullosa mamá con la barriga pintada y a la flamante madrina dando un beso a la tripa.

Por otra parte, parece que no hay ningún tipo de contaxcto entre Rocío Carrasco y su hija. La distancia entre ambas sigue en aumento y no hay esperanza para el reencuentro a corto plazo. La hija de Rocío Jurado ha vivido unos días muy duros tras el fallecimiento de la que fue su "otra madre", María Teresa Campos. Tras la misa que ofició el Padre Ángel en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, en honor a María Teresa Campos, la familia de la conocida presentadora de televisión se marchaba a casa completamente agotada. Sus hijas se dejaban ver muy cansadas, pero agradecidas con todo el cariño que habían recibido por familiares y amigos.

Carmen Borrego recordaba ante las cámaras lo feliz que fue su madre en televisión: "Fue su casa y fue muy feliz. Os doy las gracias a todos de corazón" y confesaba lo cansada que estaba la familia tras las últimas horas: "dejarnos que nos vayamos a descansar porque estamos destrozados".

Por su parte, Rocío Carrasco, se mostraba devastada tras despedirse de una de las personas más importantes de su vida: "Duro, muy duro" y aseguraba ante las cámaras que siempre la recordará como una segunda madre: "eso está claro". Eso sí, prefería guardarse sus palabras de despedida: "eso es mío".