Nacida en Valencia, España, el 6 de junio de 1973, Carmen Alcayde comenzó su carrera en el mundo de la comunicación a una edad temprana. Desde su infancia, mostró un gran interés por la televisión y el periodismo, lo que la llevó a estudiar Ciencias de la Información en la Universidad. Durante sus años universitarios, Alcayde demostró su destreza y pasión por el medio, participando activamente en emisoras de radio y colaborando con periódicos locales.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1997, cuando fue seleccionada como reportera en el programa de televisión "Aquí hay tomate". Esta experiencia marcó un antes y un después en su carrera, ya que la exposición mediática y su simpatía cautivaron al público, convirtiéndola rápidamente en una figura popular de la televisión española.

Gracias a su talento innato para el entretenimiento y su capacidad para adaptarse a diferentes formatos televisivos, Carmen Alcayde no tardó en convertirse en presentadora de programas como "El programa de Ana Rosa" y "Dolce Vita", en los cuales se destacó por su profesionalismo y espontaneidad.

Su mayor logro llegó con el exitoso programa "Aquí hay tomate", que se convirtió en un auténtico fenómeno de audiencia en España. Junto a su compañero Jorge Javier Vázquez, Alcayde revolucionó la televisión con un estilo único de informar sobre la prensa rosa y el mundo del corazón. Su química en pantalla y su carisma indiscutible les aseguraron un lugar en el corazón de los espectadores durante años.

Además de su trabajo en televisión, Carmen Alcayde ha incursionado en otras áreas del entretenimiento, destacándose como actriz en diversos proyectos televisivos y cinematográficos. Su versatilidad le ha permitido explorar nuevos desafíos y demostrar su talento más allá de las cámaras.

Precisamente por su fama, Carmen Alcayde ha sido invitada al podcast Curreles, en el que ha hecho gala de su naturalidad. Incluso con asuntos muy personales. La presentadora fue preguntaba por su postura acerca del sexo en el trabajo, sobre lo que fue rotunda. "En Telecinco no he tenido. He estado 20 años con un chico y siempre fui fiel. Pero ahora estoy desatada", aseguró entre risas, mientras ponía como ejemplo: "Le he robado el vestido a mi hija de 13 años, no puedo ir más corta".

Además, también reconoció haber tenido un lío con un compañero. "En Canal Nou me lie con un editor de estos que montaban. Montaban redactoras", dijo a carcajada limpia, antes de aclarar: "Montaba vídeos. Me enrollé con uno que estaba haciendo Gran Hermano 1. Nos enrollamos y cuando pasaba alguien dismulábamos", afirmó.