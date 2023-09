Patxi Salinas ha reaparecido estos días en el FesTVal de Vitoria para promocionar 'El Conquistador', el nuevo reality de TVE, y lo cierto es que nos hemos encontrado con un hombre entregado a este formato que ha sido tan duro: "a gente desde sus casas se piensan que nos dan de comer por detrás, pero mirad nuestras caras, nuestros cuerpos, la tensión que tenemos, nos llevan a tal extremo de sobrevivir que es una locura, las pruebas son duras y los campamentos son terribles".

Le hemos preguntado por la polémica de Luis Rubiales y asegura que su comportamiento no ha sido el adecuado: "su actitud es inapropiada, no estuvo a la altura, no solo el beso, los gestos delante de las personalidades, intentar que luego la chica hiciera unas declaraciones que luego no ha hecho".

Sincero y contundente, Patxi aplaude la decisión de Jenni Hermoso de denunciarlo ante la fiscalía porque "hay que cortarlo, si has cometido un error tienes que pagar por ello, tienes que dejarlo, te paga el estado y la gente para que hagas de tu puesto un buen uso, no un mal uso y rubiales ha hecho un mal uso".

El exjugador de la selección española entiende que le hayan inhabilitado porque si no todo el esfuerzo anterior no hubiese servido para nada: "te tiene que costar el puesto, las chicas llevan muchos años reivindicando esto, si dejas pasar esto entonces no vale para nada todo lo anterior y en el mundo del fútbol han luchado mucho y ahora han sido campeonas del mundo y se ha hablado muy poquito de ello, más de lo otro".

En cuanto a la vuelta de Sergio Ramos al Sevilla FC, Patxi nos confesaba que es una buena decisión: "fantástico, me ha parecido un jugador maravilloso, es el mejor central de los últimos treinta años y que juegue en España viendo que muchos se han ido a Arabia, que potencie el Sevilla me parece maravilloso, es un gusto verle en la liga española".

Jenni Hermoso denunció un hostigamiento "constante y reiterado"

En su declaración ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, la jugadora de la selección española Jenni Hermoso no sólo confirmó que el beso que le plantó en la boca Luis Rubiales fue un acto que no contó con su consentimiento, sino que añadió a su relato que tanto ella como su entorno más próximo sufrieron "una presión constante y reiterada" por parte del hoy suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol. Su objetivo: que la campeona mundial justificara y aprobara lo ocurrido al finalizar el encuentro en el estadio de Sídney.

La querella presentada este viernes por la Fiscalía, que aún debe ser admitida a trámite por un juez de la Audiencia Nacional, identifica este entorno que sufrió la conducta del directivo: la familia y amistades de la jugadora. Como consecuencia de ello, Jenni sufrió "una situación de hostigamiento, en contra del desarrollo de su vida en paz, tranquilidad y libremente", concluye el Ministerio Público.

Así, y aunque previamente solo se le ofrecieron acciones por un presunta agresión sexual --penada con hasta cuatro años de cárcel--, la fiscalía suma a este delito el de coacciones descrito en el artículo 172 del Código Penal, que prevé penas de prisión de entre seis meses y tres años para quien "sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto". La sanción penal, que incluye multa, debe imponerse "según la gravedad de la coacción o de los medios empleados", según detalla la norma.