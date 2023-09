El aperitivo, las barbacoas, comidas y cenas fuera de casa, encuentros con los amigos… En verano, y especialmente durante las vacaciones, se producen excesos en la alimentación. Se consume más alcohol, grasas y dulces, además es habitual que se produzca un desorden en las comidas. Y todo ello, puede afectar a la salud.

Con la llegada de septiembre son muchas las personas que se proponen adelgazar para quitarse de encima los kilos del verano. Para conseguirlo se recurre a todo tipo de métodos que pueden ser eficaces, pero que también pueden tener múltiples consecuencias.

Uno de estos métodos se llama wegovy, se trata de una inyección para perder entre 15 y 20 kilos y, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, está arrasando. Además, a través de las redes sociales este fármaco se ha viralizado.

Para conocer más a fondo el tema, ‘Fiesta’ ha invitado al programa de este domingo al doctor Villar, quien ha afirmado que esta inyección ''debe ser prescrita por un médico'' y que ''está especialmente indicada para personas con obesidad''

El doctor ha recalcado que, si se toma sin prescripción, puede haber riesgos de padecer ciertos síntomas como náuseas, vómitos o mareos. Ante sus palabras, el colaborador Saúl Ortiz ha desvelado que él ha sido una de esas personas que ha recurrido a la cuestionable inyección para adelgazar:

‘’Estoy totalmente arrepentido hay que lanzar un mensaje de precaución a la gente que se le pasa por la cabeza utilizar estas inyecciones. Yo fui a una clínica de estética con la intención de adelgazar, hay unas que se ponían diarias y otras semanal’’.

‘’Este fármaco se puede conseguir de muchas maneras y la gente no sabe las contraindicaciones que tiene, te puedes morir. Yo recuerdo que la última vez que me puse la inyección, los sofocos, la ansiedad, las náuseas, los mareos y los temblores que llegué a tener pocos minutos después de inyectarme el producto, me asustaron mucho, desde luego es peligroso’’, continúa explicando Saúl Ortiz.

Saúl ha afirmado que él acudió a una clínica especializada y que la inyección fue prescrita por un doctor y que por eso pensó que no pasaría nada pero, arrepentido, el colaborador ha afirmado que no volvería a probar algo así.