La nueva edición de "GH VIP" ya tiene su primer concursante oficial: la reportera Sol Macaluso. Sus crónicas durante la guerra de Ucrania conquistaron al público por su naturalidad y eso le abrió la puerta a participar como colaboradora en varios progamas de Telecinco. La periodista argentina tiene 28 años y aunque no es el primer reality que le ofrecen es el único que ha aceptado. Su participación en él es todo un reto para ella, que acaba de perder a los gemelos que esperaba. Estaba previsto que Macaluso se convirtiese en la primera concursante embarazada del formato televisivo, pero finalmente no será así.

"Quiero que mis hijos vean la madre que tienen desde el lugar donde estén", ha dicho a los medios de comunicación al concerse su participación en la octava edición de "GH VIP". El nombre la primera concursante se ha conocido desde el FesTVal de Vitoria en la Plaza de España, un evento al que han acudido Ion Aramendi y Marta Flich, los presentadores del programa. El vasco se ha mostrado conforme con la primera participante y ha dicho que "va a dar muchísimo contenido al programa".

Sobre la pérdida de sus bebés ha asegurado que es muy duro, pero le ocurre a muchas mujeres. Ella, desde su posición, quiere servir de altavoz de las mujeres que pasan por ello porque no se debe minimizar el dolor que sienten. "Es algo de lo que hay que hablar, no se puede minimizar el dolor de quienes pasamos por esto. Cada una pasa el duelo como puede y yo he decidido seguir trabajando", comenta.

"Traigo frescura, traigo honestidad, traigo mucha verdad y muchas ganas de desafiarme a mí misma", ha dicho en un vídeo para las redes sociales de Mediaset España.

No obstante, la alegría d ela peruiodista se ha visto eclipsada apor el odio que ha recibido a través de las redes sociales. A tan solo cuatro días de entrar a concursar a ‘GH VIP’, Sol Macaluso ha hablado, en exclusiva, con ‘Socialité’ y lo ha hecho para denunciar el acoso y los mensajes de odio que está recibiendo a través de las redes sociales.

‘’Que por qué contratan extranjeros, que, si soy argentina que me vaya al reality de ‘Gran hermano’ de Argentina, que por qué no me vuelvo a mi país, que vengo a sacarle el trabajo a los españoles’’, son algunos de los comentarios que Sol Macaluso está recibiendo a través de las redes.

Sol Macaluso denuncia que los mensajes no tienen límites: ‘’Principalmente el acoso está focalizado en el racismo, en mi apariencia física y en mi experiencia laboral, no hay ningún aspecto que se esté quedando fuera’’.

La periodista no está pasando por su mejor momento después de haber sufrido un aborto de gemelos y evidencia el daño que le están haciendo los crueles comentarios: ‘’Que si estaba demasiado gorda, que si la elección del vestido era muy mala, que si tengo un cuerpo cuadrado’’.

‘’Mi cuerpo es como es como es y lo amo así, la gente es cero empática porque yo sufrí un aborto hace un mes y es muy duro mentalmente estar pasando por un duelo por una pérdida y que te acribillen por cómo está tu cuerpo’’, continúa explicando Sol Macaluso.

La periodista ha indicado que, pese a que está pasando por un momento muy duro tras su aborto, su familia la ha apoyado y la ha animado a seguir adelante con su participación en ‘GH VIP’.