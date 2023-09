No hay acercamiento entre madre e hija. La relación entre Ana María Aldón y su hija Gema sigue distanciada. Al menos eso es lo que se extrae de una de las última publicaciones de la exmujer de Ortega Cano, en la que se evidencia que no hay buen rollo entre ambas.

Nacida en Andalucía en 1979, Ana María Aldón es natural de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Saltó a la fama cuando se conoció su noviazgo y posterior boda con José Ortega Cano. En 2020 participó en "Supervivientes", siendo una de las concursantes más queridas por la audiencia. Tanto, que acabó en segundo puesto. El vencedor de aquella edición, en la que también participaron, entre otros, Rocío Flores, Hugo Sierra o José Antonio Avilés, fue Jorge Pérez. Tras separarse de Ortega Cano, Ana María Aldón ha encontrado de nuevo el amor, de la mano de Eladio. Desde entonces ha colaborado con distintos programas del corazón como tertuliana.

Recientemente, Ana María Aldón ha publicado una fotografía junto a varios de los miembros de su familia, que acompañó del siguiente texto: "Agradecida a la vida por tener un techo sobre mi cabeza, una cama con sábanas limpias, un plato de comida caliente, zapatos cubriendo mis pies… pero lo que más agradezco es tener la familia que tengo, gracias a todos y cada uno de vosotros que sois el espejo donde me miro cada día para seguir luchando y porque desde pequeña me enseñasteis que rendirse no era una opción. Os quiero con locura".

En la publicación había tres fotografías y lo más llamativo es que su hija Gema no estaba presente en ninguna de ellas.

No es ningún secreto que la relación entre ambas no pasa por su mejor momento, después de que la pasada primavera la hija afirmase en una entrevista a la revista Lecturas que se había sentido abandonada por su progenitora.

Estas declaraciones tuvieron lugar en un momento complicado, ya que coincidió con la separación de Ana María Aldón de Ortega Cano y una incipiente popularidad, con apariciones televisivas incluidas, de la hija.

Desde entonces, todo apunta a que la relación entre las dos se ha enfriado y, por el momento, no hay acercamiento. Al menos público.