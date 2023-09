Un mes después de protagonizar una de las noticias bomba del verano por su boda secreta -que celebraron en la más estricta intimidad el 29 de julio de 2022- y su próxima maternidad al lado de Christian Gálvez, Patricia Pardo ha vuelto al trabajo.

Con el ilusionante reto de sustituir a Ana Rosa Quintana al frente de su programa tras el salto de la 'reina de las mañanas' a las tardes de Telecinco, la presentadora ha reaparecido radiante y presumiendo de su incipiente barriguita de embarazada tras un mes de vacaciones en su Galicia natal alejada de los focos.

Sin ocultar su felicidad, Patricia ha revelado que esperan un niño y que será a principios de enero de 2024 cuando nazca el nuevo miembro de la familia, que será el primer hijo para Christian y el tercero para ella, que es madre de dos niñas, Aurora y Sofía, fruto de su relación con Fran Márquez.

Tras el programa, demostrando lo pesdiente que está de su mujer y de su futuro bebé, el presentador se acercó hasta las instalaciones de Mediaset para recoger a Patricia y más cómplices que nunca, y presumiendo de su felicidad, nos han contado cómo están viviendo esta etapa tan mágica.

En esta ocasión ha sido Christian el que ha tomado la palabra para confesar lo emocionado que está ante la que será su primera paternidad: "Pues sí, bastante. Mucho. Ya lo ha dicho ella y nada, muy felices sí". "Es un niño" ha confirmado.

A su lado una entusiasmada Patricia que, mostrando orgullosa su tripita de casi seis meses de embarazo, ha reconocido que sus hijas están "entusiasmadas y nosotros todavía más" por la llegada del nuevo miembro de la familia.

Tratándose de la reaparición de la pareja tras el anuncio no solo de su futura paternidad, sino también de su boda -que celebraron en la más estricta intimidad el 29 de julio de 2022- Christian ha explicado que "en el momento en el que Pati y yo decidimos formar una pareja y conocer a las niñas* ya un papel más o un papel menos eso da igual". "Al final lo importante es que estamos enamorados, todo va viento en popa y felices" ha confesado.

Sin entrar en detalles sobre su 'sí quiero', Patricia sí ha dejado entrever que no fue un enlace "secreto" -"eso lo decís vosotros" ha bromeado- como pensábamos: "Nosotros nunca escondimos nada" ha añadido Christian antes de confirmar al unísono que fue una ceremonia "muy bonita".

Admitiendo con una sonrisa que no tenía "tantas ganas" de volver al trabajo, la presentadora nos ha contado que está teniendo un embarazo muy bueno y que Christian la tiene 'en palmitas'. "Él ya me cuidaba antes de estar embarazada, pero ahora más todavía. Así que muy bien, estamos muy tranquilos y muy felices" ha insistido, apuntando que aunque no sabe cómo llevará el bebé "los madrugones" por el momento lo está llevando "muy bien, igual que con las dos niñas. Muy contentos".

Para Patricia será su tercer hijo pero Christian se estrena en la paternidad y, como confiesa, no puede estar "más feliz", aunque reconoce que no sabe como sérá como padre: "Iré aprendiendo pasito a pasito y nada, muy bien, muy feliz, descubriendo cositas nuevas* imagínate".

El único 'desacuerdo' entre la pareja estos meses tan especiales, el nombre del pequeño, ya que como admiten con una sonrisa todavía están en plenas negociaciones. "Ahí estamos, ahí estamos, no está muy decidido".