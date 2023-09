El pasado martes Patricia Pardo celebraba su 40 cumpleaños desde 'El programa del verano' con la triste noticia de la muerte de María Teresa Campos. Reflejando su generosidad y profesionalidad, le pedí a todo el equipo que no le felicitaran en directo para respetar así a la gran figura de la comunicación que se había marchado... aunque no fue así.

Tras despedir para siempre este programa, Patricia era sorprendida este sábado con una impresionante fiesta de cumpleaños que le organizaba su pareja, Christian Gálvez, y no ha dudado en compartirla por redes sociales para que sus seguidores no se pierdan ni un detalle: "Imposible explicar todo lo que viví ayer. La gente que nos acompañó sabe que no exagero. Por eso es tan difícil agradecértelo con palabras, @galvezchristian".

La presentadora de televisión le ha dedicado un precioso texto a Christian, agradeciéndole que comparta con ella algo tan valioso como su tiempo: "Encontrar a una pareja que te haga un regalo caro es sólo una cuestión material, pero dar con alguien que entregue su tiempo y su energía y que te conozca hasta el punto de hacer algo tan personal e impresionante como lo que tú hiciste ayer por mí, es un milagro".

"Hubo entrega, complicidad, dedicación y devoción en cada detalle de ayer. Fuiste el vínculo hacia mis amistades imprescindibles y todas esas personas, a las que quiero con el alma, elevaron aun más esa gran fiesta" declaraba la comunicadora. "Gaitas y fuego para 'queimar ás meigas', la espiritualidad que tanto nos une, recién llegada de Jerusalén y una explosión de buenas vibraciones y energía de la limpia, de todos nuestros AMIGOS" seguía compartiendo.

Por último, no ha dudado en declarar su amor por él: "Te amo @galvezchristian por tu manera de querer, sentir y vivir. Por contagiarme tu entusiasmo inagotable y por hacer de cada día una sorpresa mejor que la del día anterior. Lo que pasó ayer nació de ese lugar que sólo tú tienes y que yo adoro: tu esencia. 999 gracias por compartirla conmigo".

Unas palabras que chocan con ese desgarrador mensaje que lanzaó la expareja de Christian Gálvez, Almudena Cid, para hablar sobre la ruptura. "Cómo es posible encontrar fuerzas donde no creías y cómo a veces puedes redescubrirte a tí misma mientras tratas de deshacer el nudo en el que se ha convertido tu vida". "Sentirte arrasada por un tsunami puede ser la mejor noticia, la oportunidad de volver a construir, pero esta vez en otro lugar y con mejores cimientos", confesaba tras la publicación de su libro, "Caminar sin punteras". En las diferentes entrevistas que ha concedido hasta el momento para promocionar su libro, la exgimnasta no ha tenido problemas en hablar de su matrimonio con el presentador, reconociendo que "idealicé lo que yo creía que era esa relación" y acusando a su exmarido de haberla "confundido a mí y a todo mi entorno" cuando la dejó: "Fue como una bomba. Mi vida había saltado por los aires. Me encontré devastada".

La comunidad de Twitter se ha volcado la olímpica y actriz, que ha sido tendencia en la red social tras conocerse la noticia. "Que Christian Gálvez se casase con Patricia Pardo 4 meses después de divorciarse de Almudena Cid y que hasta un año después no lo hayan hecho público es muy fuerte. Realmente que vayan a ser padres es lo que menos me sorprende. Son terroristas emocionales, pobre Almudena". "Me parece q con la noticia d la boda y el embarazo, a Christian Gálvez por fin, se le ha caído esa imagen d maridito ideal q siempre quería transmitir cuando estaba con Almudena Cid. Ahora, si analizamos fechas y como ha ocurrido todo, podemos deducir q llevaba una doble vida."

No tener hijos

La noticia de la boda de Pardo y Gálvez ha rescatado viejas polémicas, sobre el porqué la pareja no tuvo hijos durante su matrimonio. En 2018, en el programa de Telecinco Viva la Vida, Almudena Cid se sinceraba como nunca sobre su maternidad.

En una entrevista con Toñi Moreno, Almudena Cid confesaba que había tenido una época muy difícil con el tema de la maternidad. Todo ocurrió tra sun vídeo en el que se habían visto los mejores momentos que la pareja (todavía estaban juntos) habían vivido años atrás. "He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas", comenzó diciendo. "Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera preguntaba que cuándo tendría hijos", afirmó.

La realidad es que, por aquella época, Almudena Cid no tenía entre sus planes el ser madre. La gimnasta tenía muchas dudas al respecto y esto le generaba inseguridad. "Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo".