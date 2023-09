Boris Izaguirre y Adela González se estrenan en las tardes de laSexta con "Más Vale Sábado", su nuevo magacín vespertino que tendrá una duración de cuatro horas y que promete un espíritu "gamberro" y de "chochoneo" (hilar un tema con otro).

"Vamos a contar las historias que pasan, porque los sábados pasan muchas cosas. La esencia de laSexta va a estar ahí, y me encanta el calificativo de gamberro. Parece que los proyectos en los que te toca trabajar siempre te intentan encasillar y cuando puedes salirte de ahí y te dan la oportunidad de cambiar y mezclarla con tu esencia, el resultado es 'Más vale sábado'", ha asegurado González en la presentación del mismo en el marco del FesTVal.

Desde la cadena, César González Antón, director de laSexta, ha confesado que lo importante para que saliera bien este proyecto era "encontrar a una pareja que estuviera cómoda con el 'seis' y estamos muy contentos con la dupla que hemos formado". "Adela vuelve a casa y reúne muchas cosas que nos hacen falta para este programa. Y que Boris esté con nosotros es saldar una deuda histórica", ha afirmado el directivo.

El programa, que estrena plató con "la mejor mesa de la televisión", cuenta con un bloque de entretenimiento y otro de actualidad. En el apartado de actualidad están pendientes de todo lo que ocurra, con conexiones en directo para acercar lo que suceda a pie de calle. "laSexta es un canal que orbita sobre la actualidad, pero también sobre el entretenimiento. Ha tenido la capacidad de hacer en su parrilla formatos muy distintos. Teníamos un hueco y nos apetecía mucho pasarlo al sábado, que era uno de esos cuartos que teníamos que ordenar. Teníamos que darle una vuelta más bestia a lo que habíamos hecho con 'Más Vale Tarde' en los últimos años", ha dicho Antón. En lo que respecta al formato, los presentadores contarán este sábado con Toñi Moreno como primera invitada y un grupo de colaboradores Inés Hernand (abogada e influencer), Alberto Guzmán(periodista), María Lamela (periodista), Andrea Levy (concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid), Eduardo Aldán (actor y humorista), La Caneli (el actor Alberto Fernández), Karleme Izaguirre(periodista) y la cocinera Carmen "Tía Alia". Asimismo, invitarán cada domingo a varias personalidades del mundo de la cultura, la música, el deporte, o la comunicación para charlar sobre su carrera y su vida, y analizar la actualidad en un ámbito distendido.

Entre las diferentes secciones que componene el programa estaá el tiempo (meteo), de vital importancia para hacer planes el fin de semana y también habrá una sección de cocina donde prepararán las recetas más deliciosas para disfrutar en el fin de semana. “Cuando me hablaron de este proyecto me pareció un bomboncito, y lo es. Más vale tarde fue el programa que me dio la oportunidad en la televisión nacional y es volver a casa, pero con un colchón mucho más mullido”.

El programa, que ya está en emisión parece que ha conquistado a ala dueincia, aunque habrá que esperar para ver qué audenica hacen finalmente. No obstamnte, el público ya ha sentenciado en redes sociales. "#MVS1 @addelagonzalez está maravillosa, como siempre, @Borisizaguirre no sabe escuchar y enmaraña todo el rato el programa. Si sigue así dejaré de ver el programa". "Me está encantando el programa de la sexta #MVS1." "Lo compro y me lo quedo. @MVSabado se plantea como un programa agradable, dinámico, con temas interesantes y el buen rollito que trasmiten tanto los colaboradores como @addelagonzalez y @Borisizaguirre en el papel de presentadores. Enhorabuena a todo el equipo."

Uno de los invitados en estre estreno ha sido Roberto Leal, el presnetador estrella d ePasapalabra y líder en audiencia de la televisión en España. Leal ha dejado a un lado su rol de presentador pra lanza run importante mensaje sobre las raíces de cada uno. “Quitarte el acento es como renegar de tu madre o de tu tierra. Es una tontería. Es de catetos renegar del sitio del que vienes”. “En los medios hay cada vez más diversidad lingüística y la gente habla como tiene que hablar. Sólo faltaría que tuviésemos que estar maquillando nuestro acento”