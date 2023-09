Ana Obregón volvió a España hace semanas con su nieta Ana Sandra en brazos tras haber sido protagonista de uno de lo temas más comentados del año, que deriva de una de las mayores polémicas a nivel social: los vientres de alquiler. Cabe destacar que en España es una práctica ilegal, por esa razón, la niña ha nacido en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami.

Tras venderle la exclusiva a ¡HOLA! y revelar que se trata de la hija de su hijo fallecido, Aless (por lo que ella sería su abuela), Ana ha regresado a España y ha presentado 'El chico de las musarañas', el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ella se encargó de continuar. Además de hablar sobre este asunto, la actriz también ha respondido a varias preguntas sobre el nacimiento por gestación subrogada de su nieta Ana Sandra, a quien se ha referido como "un milagro". Desde entonces, Obregón ha hecho gala de su dominio de las redes sociales mostrando el día a día del crecimiento de la pequeña.

Ahora, Ana Obregón ha reaparecido ante la prensa tras su comentado posado veraniego en compañía de su nieta. La actriz regresaba de sus vacaciones y contestaba con una gran sonrisa a la prensa que le esperaba para obtener alguna declaración.

Aunque Ana se mostraba contenta, lo cierto es que se torcía su actitud al escuchar que muchos le han criticado por la exposición de la pequeña Ana Sandra.

Ana no entiende que se considere lo que ella hace como sobre exposición, mientras que otros personajes públicos muestran a sus hijos sin consecuencias: "Los reyes enseñan a sus hijos y no pasa nada, ¿lo mío es exponer? Dios mío, qué país".

Con estas palabras la polifacética actriz contestaba a todos los que critican que desde el nacimiento de la niña muestre imágenes suyas tanto en redes sociales como revistas pese a haber luchado en el pasado durante años por la protección de la intimidad del menor.

La presentadora muestra cómo crece la pequeña y lo comparte con emotivas palabras y un recuerdo constante a su hijo Aless. "Benditos estos sábados en los que las lágrimas se evaporaron con tus sonrisas Anita. Benditos los amores de mi vida. Aless y Anita", contaba.

Los usuarios han tratado de sacar el parecido de la pequeña y muchos han opinado que no se parece (de momento) ni a su abuela paterna ni a Aless Lequio. "La verdad que no sé parece en nada a su padre cuando tenía su misma edad. Tampoco tiene los ojos de Ana. No sé porqué decir cosas que no son. No siempre los hijos se parecen a sus padres. Mis nietos tienen algo de parecido a la familia del padre. Por la parte de mi hija no se parecen nada. Es que sacáis invento para tener contenta Ana. Si ella debe estarlo sé parezca la niña o no a su padre. Eso sí como Ana se empeñe en que es igual al padre, que nadie diga otra cosa. Está acostumbrada a ser una mujer que no se le puede llevar la contraria. Viene de gente de dinero y se sienten superiores al resto". "Que bonita esta. Pero esta niña se parece a la madre que le dio la vida ehh... yo recuerdo cuando la vi en la revista y se parece muchísimo."