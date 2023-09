Este fin de semana Fiesta vivió un auténtico océano de emociones. Durante la mañana de este sábado un preocupante mensaje escrito por Terelu Campos en sus redes sociales hacía saltar todas las alarmas. La colaboradora de televisión se pronunciaba por primera vez después de la muerte de su madre, María Teresa Campos, y su mensaje no ha dejado a nadie indiferente:

“¡Mi mamá! El amor de mi vida, mi maestra, mi referente … ¡Estoy desolada! No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y sobre todo amarla! ¡Solo quiero desaparecer para estar a su lado!”, reza el mensaje de Terelu Campos despidiéndose de su madre.

La preocupación se ha apoderado de todos aquellos que han leído el mensaje y, para tranquilizar la situación, Alejandra Rubio ha acudido a ‘Fiesta’ y ha explicado todo lo que ha hablado con su madre sobre el tema: ‘’No me lo esperaba, se lo he dicho y me ha dicho que es lo que quería hacer y que tiene derecho a desahogarse, me ha pedido que no la juzgue y yo no la juzgo, ella puede poner lo que quiera’’.

Para rematar el programa, Fiesta anunciaba una bomba de la mano de Aurelio Manzano. Y nunca mejor dicho, dado que el colaborador tenía en el móvil un vídeo exclusivo que afectaba a una pareja de famosos que está a punto de casarse. Por lo visto, en esas imágenes se veía a uno de los miembros de la pareja en actitud muy cariñosa con un tercer protagonista. ¡Y todo ello días antes de su boda!. Tras consultar con la directora del programa, Fiesta confirmó que emitiría las imágenes este domingo y contaría con la presencia de la afectada.

Este domingo, el esperado momento ha llegado al programa e Iván Reboso ha desvelado quién es el protagonista de esta supuesta infidelidad. Según muestran las imágenes, Álvaro Muñoz Escassi sería el famoso que habría sido desleal a su futura mujer, María José Suárez:

‘’Álvaro Muñoz Escassi es la persona que se lo pasó muy bien y el protagonista de los hechos. Miércoles, Vitoria, estábamos de fiesta y nos percatamos que había un señor en la barra en actitud cariñosa con una chica (…) Hay caricias, hay desapariciones, él desaparece en varias ocasiones con esta chica en concreto y luego está en actitud comprometida con una camarera’’.

Iván Reboso ha explicado que durante la noche se acercó a hablar con la camarera con la que estuvo Escassi: ‘’Le pregunto que está pasando y me dice que la está roneando. Luego esa mujer se enfada porque le empieza a ver con otra chica’’.

El colaborador ha indicado que cuando vieron que la cosa ‘’se iba de madre’’, salieron de la discoteca y que fue a partir de ese momento cuando salen a la luz las imágenes con una tercera chica en las que se ven besos, caricias e indica que ''la actitud iba más allá de una amistad''.