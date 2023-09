'Cuentos Chinos' ha arrancado su andadura con Telecinco con Jorge Javier Vázquez fiel al estilo irónico y mordaz que exhibía en 'Sálvame'. Aunque el nuevo programa deja atrás el corazón por completo (potenciando, eso sí, los chistes facilones y en ocasiones groseros y escatológicos), el presentador mantuvo esa suficiencia y soberbia habitual en él que en su vuelta utilizó para ajustar cuentas (no se sabe con quién) por el cierre del magacín vespertino y hasta para atacar de manera injusta a otros compañeros del medio.

"Sé quiénes participaron para que terminara. No olvido, pero vengo sin ánimo revanchista. Fui capaz de atar cabos y saber qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera", comenzó diciendo, como si fuera el primer comunicador al que quitan un programa. "Solo vengo a entretener y pido a la gente que no trabaja que no enrede".

Jorge Javier aseguró que un día terminó en urgencias y se dio cuenta de que tenía que parar: "Todo el mundo sabe que en Mediaset se ha producido un proceso de transición que para mi ha sido especialmente doloroso", comentó.

En el primer tramo del espacio, el presentador se convirtió en entrevistado y quiso dejar claro que respeta y está contento con el actual consejero delegado dé Mediaset, máximo responsable y quien toma todas las decisiones en la compañía: "Estoy aquí por Alessandro Salem".

"Vengo a hacer lo que sé hacer, entretener". Sin embargo, en un acto de falta absoluta de respeto hacia los compañeros que han tenido la difícil tarea de tomar el relevo del magacín que presentó durante 14 años (que no pudo despedir por estar enfermo), Jorge Javier se despachó a gusto: "Yo, si fuera la gente que ha trabajado este verano, estaría temiendo que me metieran en la cárcel por aburrir a la gente".

A lo largo de un primer programa caótico y excesivamente guionizado, en el que todos estaban bastante perdidos, Vázquez todavía tenía otro mensaje incendiario bien pensado para dar que hablar en los medios y en las redes, dirigido a Ana Rosa Quintana: "Todavía no me ha llamado. Si esto fuera una novela negra, diría que todavía no me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen", dijo al haber ocupado ahora la periodista con 'TardeAR' el plató número 1 de los estudios de Telecinco en Fuencarral (Madrid), desde el que se hacía 'Sálvame'.

Eso sí, Jorge Javier no perdió la oportunidad para invitarla a su nuevo programa: "Estaremos deseosos de recibirte en 'Cuentos". El espacio contó con una sección de noticias (casi todas desactualizadas) a cargo de Anabel Alonso, otra con Susi Caramelo entrevistando en su casa al arquitecto Joaquín Torres y dos entrevistas exprés a los cantantes Mau y Ricky y a dos actores de 'La que se avecina', entre otros contenidos.