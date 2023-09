Olga Carmona ha visitado por primera ver El Hormiguero para hablar del triunfo de la Selección Española Femenina de Fútbol en el Campeonato de Mundo. La futbolista ha comenzado la entrevista con Pablo Motos hablando de lo fuerte que fue para ella vivir el mayor logro de su carrera y el fallecimiento de su padre el mismo día. Tras recordar el gol de la victoria y lo feliz que fue el equipo después de levantar la copa, Pablo Motos le ha preguntado a la defensa del Real Madrid por el caso Rubiales: "¿No te ha dado rabia que se haya hablado más del beso que de tu gol?". Ola ha aseguro que lo que realmente le fastidia es que se dieran esos acontecimientos en un día que no procedía.

"Es triste que hayamos conseguido algo histórico y que pasase a segundo plano", ha confesado la campeona del mundo. Lo que Olga Carmona espera es que a partir de ahora se hable de que son campeonas del mundo, algo para lo que han trabajado mucho.

Tras la dimisión de Luis Rubiales este fin de semana, la futbolista espera impaciente la lista de la siguiente convocatoria, así como los cambios que se puedan producir en el equipo. “Hay que esperar la lista de la convocatoria y ver qué pasa”.

Carmona también hablado de su relación con Jenni Hermoso. “Yo tengo mucha relación, pero es verdad que en estos últimos días no he tenido contacto, entendiendo su situación”.

Además, la jugadora de fútbol también ha explicado a Pablo Motos cómo fue marcar el gol en la final y lo doloroso que fue enterarse de la pérdida de su padre en el momento más importante de su vida.“Fue un día con muchas emociones, yo no sabía nada, mi familia lo decidió así. Tuve la suerte de marcar el gol, pero al llegar al aeropuerto todo se torció. Fue un cúmulo de emociones que no puedo explicar con palabras, pasé de estar en lo más alto a estar fatal. Estaba contenta dentro de lo que se podía estar”.

Carmona reconocía que desde aquella final histórica su vida ha cambiado notablemente. “La verdad es que me reconoce todo el mundo. Ha cambiado todo mucho, me para todo el mundo por la calle y hay que saberlo gestionar”.

Sobre su nominación al Balón de Oro, la jugadora reconoce que es una noticia que le ha cogido por sorpresa. “No me esperaba estar ahí. Mucha gente me ha dicho que he hecho un Mundial espectacular y es el premio a ese esfuerzo”.