Marta Riesco ha recuperado la ilusión. Se le nota en los ojos y en la sonrisa con la que se ha dirigido a sus seguidores a través de Instagram tras tener una cita con un antiguo amigo al que no veía desde hacía tres años. "Me lo pasé súper bien", asegura la reportera, incapaz de disimular la alegría.

Fue la propia Marta Riesco quien ayer anunció que tenía una cita. Había quedado para comer con un antiguo amigo y, por sus palabras, se intuía que podía haber "feeling" entre ambos. Hoy lo ha confirmado a través de Instagram, en una de sus ya célebres "#chapamarta", en las que la reportera se enrolla a contar sus cosas.

"Me lo pase súper bien", comenzó diciendo, con una sonrisa de oreja a oreja. "Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien. Me contó un montón de cosas y yo también. Nos hicimos el resumen de los últimos tres años", abundó.

Según su propio relato, el encuentro tuvo lugar en un restaurante gallego que suele frecuenta. Comieron, tomaron vino y después se tomaron un café. "Me gustó verle y me gustó el encuentro", enfatizó sobre unas sensaciones que, según ella, fueron compartidas por su cita: "Después él me escribió un mensaje diciendo que se lo pasó increíble".

Marta Riesco rompió su relación con Antonio David Flores hace unos meses. Este tiempo, tal y como ha relatado, no ha sido el mejor. Poco a poco, y con ayuda de profesionales y de su círculo más cercano, ha ido recuperando la normalidad. Hoy también ha reflexionado sobre ello: "Me he dado cuenta de que tenemos que rodearnos de gente que sea divertida, que nos acompañe al fin del mundo... y, después de este tiempo, estoy como con ganas de conocer, de tener citas, de divertirme... Soy una tía joven y me apetece conocer gente que me divierta y que me ponga las cosas fáciles".

Al escuchar estas palabras, parece evidente que esta persona que ha aparecido en su vida le ha hecho "tilín". Y también habló sobre ello: "¿Habrá segunda cita? Él dijo que sí. Vamos a ver qué pasa". También afirmó que una segunda cita no es tan importante. "Si hay tres citas o una cuarta, es que la cosa va para adelante. Ahí ya sabes si te gusta mucho, si te gusta poco, si puede haber algo más y si tal, tal, tal...".