El día después de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón en Melilla sigue trayendo cola, sobre todo por las grandes ausencias. NI las Campos, ni Belén esteban, ni Jorge Javier Vázquez, ni siquiera María Patiño acudieron al evento. Cada uno tenía su excusa para no acudir, aunque los colaboradores de Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, malmetieron este domingo sobre las excusas de los "amigos" del excolaborador de Sálvame, dando a entender que eran excusas falsas (no en todos los casos).

Kiko Hernández es una figura mediática muy conocida en el mundo del entretenimiento y la televisión en España. Nacido el 9 de agosto de 1976 en Madrid, su nombre completo es Francisco Hernández García, aunque es más conocido por su apodo, "Kiko". A lo largo de los años, ha construido una carrera en la televisión española, convirtiéndose en un rostro familiar para muchas personas en el país.

Una de las características más destacadas de Kiko Hernández es su participación en programas de telerrealidad y programas de cotilleo. Su entrada en la televisión se produjo en el año 2000 cuando participó en "Gran Hermano", el exitoso reality show. Su presencia en el programa lo catapultó a la fama, y desde entonces, ha estado en el ojo público de forma constante.

Sin embargo, lo que ha mantenido a Kiko Hernández en la palestra televisiva no es solo su participación en "Gran Hermano", sino su papel como colaborador en varios programas de televisión. Ha trabajado en programas como "A tu lado" y "Sálvame", donde ha desempeñado un papel fundamental como uno de los tertulianos más polémicos y carismáticos.

Kiko Hernández es conocido por su personalidad controvertida y su capacidad para generar titulares. Su estilo provocador y su lengua afilada lo han convertido en una figura polarizante. Por un lado, sus seguidores aprecian su honestidad y su capacidad para sacar a la luz temas tabú, mientras que sus críticos lo ven como un personaje que busca la atención a toda costa.

A lo largo de su carrera en la televisión, Kiko Hernández ha estado involucrado en numerosos conflictos y enfrentamientos con otros colaboradores y celebridades. Estos momentos de tensión y confrontación han sido una parte integral de su atractivo en la televisión, ya que han mantenido a los espectadores sintonizados y generando debate en las redes sociales.

Además de su trabajo en la televisión, Kiko Hernández también ha sido noticia por su vida personal. Ha sido padre en varias ocasiones y ha compartido públicamente detalles sobre su familia. Y este fin de semana se casó en Melilla con el actor Fran Antón.

Ausencias

Entre las ausencias, la que más se notó fue la de Mila Ximénez, ya fallecida, a la que rindieron homenaje en la boda. Pero también hubo otros "amigos" que se ausentaron. Las Campos no fueron porque están guardando el luto por el fallecimiento de su madre, mientras que Belén Esteban se encontraba en Estados Unidos. María Patiño aseguró que no pudo acudir porque en principio pensaba que iba a trabajar este fin de semana y le iba a ser imposible, aunque al final no trabajó.

No mi amor, pensaba q trabajaba. Hable con él y esta feliz. https://t.co/SZK3Tlqj24 — Maria patiño (@maria_patino) September 15, 2023

Es por ello que los colaboradores de Fiesta dudaron de la excusa de la presentadora de Socialité, quien bien había podido apuntarse a la boda, aunque fuera en el último minuto.