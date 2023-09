Pese a que GHVip ya ha arrancado y la audiencia ya conoce a los concursantes, hay quien todavía sigue echando en falta a rostros conocidos dentro de la casa más famosa de la televisión. Es el caso de Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La joven se mantiene al margen del mundo de la televisión, pese a que su padre es concursante de la nueva edición de Masterchef Celebrity. Son muchas las personas que creen que está perdiendo una gran oportunidad de darse a conocer y mostrarse cómo es.

Julia Janeiro pasó a ser conocida con 18 años gracias a su Instagram. En la red social cuelga fotos con regularidad, pero no muestra demasiado de su vida. "Echo en falta más vídeos y no tantas fotos", le dicen sus seguidores. Su hermetismo hace que la figura de la hija de Jesulín genera cada vez más espectación. Hasta el punto de que muchas personas le piden que participe en un reality para poder conocerla mejor. "¿Ocultarte para qué? Has perdido muchas oportunidades", le escribe una seguidora. Sin embargo, hay quien defiende que es mejor que se quede como está y no entre "en ese mundillo de basura", apuntan. "Creo que vale mucho más que eso y merece algo muchísimo mejor, preferiría verla con una bonita carrera y siendo feliz con un buen trabajo", sostienen algunos.

Pese a la cantidad de comentarios que recibe en sus instantáneas, Juls, como se hace llamar, no responde y se mantiene al margen de las opiniones. Acompaña sus fotos de escuetas frases o simplemente de emoticonos. Únicamente por la ubicación de sus fotografías se peude saber que ha estado recientemente en Italia, Ibiza y Madrid.