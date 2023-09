"Supervivientes" nació como un programa de pura supervivencia en el año 2000. En aquella edición, presentada por Juanma López Iturriaga, contó con concursantes anónimos. Tras dos ediciones, el programa dio el salto a Antena 3. Y fue allí donde cambió el formato, más enfocado a famosos y ya buscando más el "salseo".

En 2006 el programa regresó a Telecinco, donde lleva emitiéndose de manera ininterrumpida. Entre 2019 y 2021 las emisiones fueron compartidas con Cuatro, canal del mismo grupo que Telecinco, Mediaset.

Pese a que "Supervivientes" nació con la idea de ser un "reality" en el que los concursantes tenían que pasar duras pruebas y hacer un ejercicio de auténtica supervivencia, con el paso de los años se ha convertido más en un programa de "salseo".

Esto gusta a una parte de la audiencia, tal y como reflejan las cuotas de pantalla, que el programa suele liderar. Si bien, hay quien se postula totalmente en contra de esto.

Ha sido precisamente Iturriaga quien ha hecho una revelación en el programa de la SER "La Ventana". "Cuando me ofrecieron 'Supervivientes', hace 20 años, el programa venía de un formato sueco. Entonces, el formato sueco lo presentaba un sueco, que presentaba como los suecos. No se nos ocurrió otra cosa que hacerlo como ellos, que era una auténtica marcianada", comenzó explicando el exjugador de baloncesto.

Ahora, cuando echa la vista atrás, reconoce que se ve y piensa: "¿Pero quién es este tío? Porque no soy yo, estoy haciendo el sueco". "Yo venía de la nada, todo serio, decía no sé qué no sé cuántas y me iba".

La falta de "feeling" y el escaso apoyo de la audiencia hizo que Antena 3 prescindiese del formato. "A la tercera temporada me echaron y eligieron a Paula Vázquez, no sé por qué", dijo con sorna.