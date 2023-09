Hacía mucho tiempo que el dato de audiencia no era algo tan relevante. Las cadenas, especialmente Telecinco y Antena 3 mantienen su pugna por mantener espectadora y conseguir liderar en la cuto de pantalla. Sin embargo, la cadena de Atresmedia encadena bastantes meses de liderazgo frente a un Telecinco que no encuentra el rumbo con sus programas y que cada vez tiene datos más bajos.

Desde la polémica desaparición de Sálvame el pasado mes de junio, que ya no era líder de su su franja por las tardes, los de Mediaset no han conseguido estrenar un programa que enganche o que retenga diariamente a más d eun millón de espectadores. El estreno de Gran Hermano, los cambios en las mañanas o la llegada de Ana Rosa a las tardes solo han hecho confirmar que Telecinco se encuentra en una grave crisis de identidad y que el público prefiere la competencia.

Otra de las novedades ha sido la llegada de Jorge Javier con sus Cuentos chinos a Telecinco. El programa de Jorge Javier no ha conseguido conquistar a la adueincia y ha ido perdiendo espectadores en cada emisión. De hecho, el pasado martes marcó un mínimo histórico con un 6.7% (868.000 espectadores).

Ahora, Telecinco ha decidido retirar el programa de su horario del jueves (empezaba a las 21.50) para adelantar la gala de GH VIP.

"Gran Hermano VIP" es una versión de lujo del formato original de "Gran Hermano", donde un grupo de famosos convive en una casa especialmente diseñada para el programa durante varias semanas. Al igual que en la versión estándar, las cámaras graban constantemente las actividades de los participantes, lo que brinda a los espectadores una visión sin precedentes de la vida cotidiana de sus celebridades favoritas.

La principal atracción de "Gran Hermano VIP" radica en la posibilidad de ver a personas conocidas en situaciones de convivencia que pueden generar todo tipo de conflictos, amistades, romances y desacuerdos. Además, los concursantes se someten a desafíos y pruebas que ponen a prueba su resistencia física y emocional, lo que añade un elemento de competencia al programa.

La dura verdad tras la participación de Karina en GH VIP

Karina es conocida por todos, pero en 'Gran Hermano VIP' ha podido contar su propia historia al ser la primera concursante de la edición en dibujar y relatar su 'Curva de la vida', la dinámica donde ha plasmado los altibajos de su vida.

Karina repasó sus amores, sobre todo se emocionaba con la familia que ha formado. Y era entonces cuando la concursante escuchaba un precioso audio de su hija Azahara que la emocionaba de sobremanera. "Me lo estoy pasando pipa y los niños también, que a veces les pongo el 24 horas. Estamos todo el día viéndote, no estás solita", le decía su hija. "Cuánta emoción, no sé por dónde voy", retomaba después Karina respecto a su curva.

En esta 'Curva de la vida' de Karina también hubo partes malas. La separación de su primer matrimonio junto con la muerte de sus padres y de su suegro, más su enfermedad de tiroides son momentos dolorosos para ella.

"Después nace mi nietecita Ana, que está un poco mala pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Yo por ese motivo estoy aquí, para que mi hija pueda buscar a médicos mejores", revelaba después.