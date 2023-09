Ana Obregón ha reaparecido ante la prensa tras su comentado posado veraniego en compañía de su nieta. La actriz regresaba de sus vacaciones y contestaba con una gran sonrisa a la prensa que le esperaba para obtener alguna declaración.

Aunque Ana se mostraba contenta, lo cierto es que se torcía su actitud al escuchar que muchos le han criticado por la exposición de la pequeña Ana Sandra.

Ana no entiende que se considere lo que ella hace como sobre exposición, mientras que otros personajes públicos muestran a sus hijos sin consecuencias: "Los reyes enseñan a sus hijos y no pasa nada, ¿lo mío es exponer? Dios mío, qué país".

Con estas palabras la polifacética actriz contestaba a todos los que critican que desde el nacimiento de la niña muestre imágenes suyas tanto en redes sociales como revistas pese a haber luchado en el pasado durante años por la protección de la intimidad del menor.

La presentadora muestra cómo crece la pequeña y lo comparte con emotivas palabras y un recuerdo constante a su hijo Aless. "Benditos estos sábados en los que las lágrimas se evaporaron con tus sonrisas Anita. Benditos los amores de mi vida. Aless y Anita", contaba.

Además, en una de las últimas publicaciones, donde celebra los seis meses de Anita, la presentadroa ha quewrido mandar un contundete mensaje a sus haters.

FELIZ CUMPLE 6 MESES ANITA. Hoy hace 6 meses que me devolviste la vida ANITA.Se que tu Papá lo celebrará desde el cielo , apagando las velas de tu tarta de biberones.Conseguir este milagro deseado desde la eternidad me da un poquito de paz.Y si, creo que os debo compartir mi alegría, ya que durante tres años me habéis acompañado en mi dolor por el duelo de mi hijo .Publicar fotos de tu hija - nieta no va en contra de la defensa de un menor.Defender a un menor es conseguir que el gobierno subvencione a las miles de familias españolas que no tienen ni para comprar pañales.Defender a un menor es conseguir que algún gobierno invierta en la investigación del cáncer infantil, que no lo hace.Defender a un menor es no votar a favor de una chapuza de ley llamada “Ley del SÍ solo es si” qué rebaja la pena a pederastas , como a aquel que violó y asesinó a un niño de 7 años.Eso es defender a un menor y no presumir de tus hijos o tus nietos o de quien te dé la gana", escribía.

Como no podía ser de otra manera (sobre todo en redes scoailes), la publicacións e ha llenado de comentarios a vor y en contra de las palabras de Obregón. "Mezclar a tu hija - nieta para defender la postura de VOX como haces siempre no es defender a un menor .A estas alturas dando lecciones de defensa de los niños cuando pusiste querellas para aburrir cuando sacaban a Alex ( D.E.P ) sin cobrar porque cuando vendías exclusivas si valía ,entonces si te erigias en defensora del menor .Ahora mezclas la ley del SI ES SI para tu propio beneficio .Comprar un niño no es defenderlo y vaya por delante que comprendo el dolor por la muerte de tu hijo pero no te da derecho a abanderarte como defensora de los niños ". "Que gente más amargada, todo lo ven negativo.

Dejarla en paz, ya sufrió bastante. Que viva su vida y que haga, lo que le de la gana.