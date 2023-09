La 1 emitió el segundo programa de 'Masterchef Celebrity'. Las celebrities han comprobado en el primer reto de la noche que hacer una auténtica pizza italiana no es tan sencillo como parece.

Deberían preparar la masa y conseguir que alcance un tamaño predeterminado estirándola con la mano en el aire. Además, mientras horneaban la pizza, los aspirantes han tenido que elaborar una ensalada con sabor italiano. El campeón del mundo de Pizza Acrobática Pasqualino Barbasso les ha hecho una pequeña demostración de cómo hacerlo.

Además, el chef Andrea Tumbarello (dos Soles Repsol) ha visitado el programa para ofrecerles sus mejores consejos y ha recibido la cuchara de oro de 'MasterChef' en conmemoración de su décima visita al programa.

Después, han puesto rumbo al punto de partida del Camino Lebaniego, una ramificación del Camino de Santiago instaurada en la Edad Media que conduce a los peregrinos hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, donde se conserva el trozo más grande de la cruz de Jesús. A lo largo de sus 72 kilómetros, esta travesía, que parte de San Vicente de la Barquera, permite disfrutar de abruptos paisajes repletos de bosques, praderas y ríos. Los aspirantes han cocinado un menú diseñado por el chef Jesús Sánchez (tres Soles Repsol y tres estrellas Michelin) que han catado 80 peregrinos del Camino y vecinos de San Vicente de la Barquera.

Como no podía ser de otra manera, el exaspirante de 'MasterChef Celebrity 6' David Bustamante ha ejercido de embajador de su querida tierra. En la última prueba de la noche, los delantales negros se han topado con un jardín vertical compuesto por 43 hierbas aromáticas, brotes y flores.

“Yo no tengo que pedirle disculpas ni a Daniel ni a ninguno. Que aprenda de los disgustos, que también se aprende de los disgustos” #MCCelebrity pic.twitter.com/aVGSiwZcxf — MasterChef (@MasterChef_es) 21 de septiembre de 2023

No obstante, el programa también ha tenido sus momentos de tensión. El programa vivió la expulsión de la modelo Sandra Gago y el enfado de Jesulín de Ubrique. “Me sentí un poco decepcionado con mi amigo Dani. Me ha sentado como una patada en la barriga”. Un comentario por el que Toñi Moreno estallaba. “No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Si yo me tuviera que enfadar cada vez que no me cogen estaría todo el día enfadada”. “Mira tío, déjame hablar, tu hablas y estás acostumbrado a mandar”, le pidió enfadada Moreno. “No, no, no, a mí me han mandado muchas veces”,