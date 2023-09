Preocupación por el estado de salud de Fani Carbajo. La ex de "La isla de las tentaciones" o "Supervivientes" ha sorprendido a sus fans revelando que ha tenido que pasar por el quirófano. "Estoy muy nerviosa", reconoció antes de someterse a la anestesia.

Fani Carbajo saltó a la fama en 2020, coincidiendo con la emisión de la primera temporada de "La isla de las tentaciones". Acudió junto a su pareja, Christofer Guzmán, y ambos dejaron momentos ya para la historia de la pequeña pantalla en España como el célebre "Estefaníaaaaa", que gritó el joven cuando se enteró de la infidelidad de su pareja.

La popularidad alcanzada en este programa le sirvió para ganarse un pasaje a "Supervivientes", participando en la edición de 2020. La madrileña estuvo 56 días en la isla y fue la sexta expulsada.

Aunque con idas y venidas, parecía que Fani y Cristopher estaban hechos el uno para el otro. Tanto es así que en junio de 2022 se casaron. La felicidad no duró mucho al matrimonio, que terminó por separarse.

Fani Carbajo hizo el anuncio de que tenía que operarse a través de sus redes sociales. También desde allí ha compartido el cómo se encuentra tras la intervención. "Acabo de coger el teléfono. He estado súper desconectada. Estoy bien, os quiero mucho. He pasado la noche bien. No quise estar con el teléfono y quise descansar. No tengo dolor, pero estoy 'plof'. Acabo de salir de un quirófano. Estoy muy agradecida", reconoció.

Además, Fani también aprovechó su paso por quirófano para grabar la intervención y compartirla con sus seguidores a través de una de las webs de Medaiset. En las primeras imágenes que ella ha colgado en sus redes sociales, afirma estar tranquila "pero nerviosa a la vez" antes de ponerse en manos de los doctores. "Estoy muy nerviosa", grita antes del inicio de la operación.