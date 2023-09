Jordi Wild, el famoso youtuber y creador de contenido que tiene miles de seguidores y es uno de los más populares en España e incluso más allá de nuestras fronteras, se ha visto obligado a hacer un descanso en su siempre ajetreada actividad por problemas de salud. Así lo ha anunciado él mismo, que advirtió que no tiene claro cuándo podrá volver a su labor de creación de contenidos.

Sus miles de seguidores se quedarán así huérfanos de contenido en las plataformas de vídeo y podcasts por un tiempo aún no conocido. Por lo pronto, Jordi Wild ha asegurado que "no habrá tertulia este lunes", después de volver a dar mucho que hablar tras su última entrevista realizada a Kiko Rivera.

Lo que sí ha ocurrido con su anuncio es la consiguiente preocupación por su situación y estado de salud por parte de sus seguidores, así como los mensajes de apoyo. Igualmente, como en todo lo que rodea al carismático youtuber y creador de contenido, ha habido reacciones en clave de humor.

Así, hay quienes le han acusado en broma de fingir la enfermedad para no trabajar. "La excusa típica de los andaluces para estar tumbados", le han dicho, pese a que él es catalán. Otro mensaje: "Jordi, paquete, si te quieres ir de juerga dilo…". Un clásico que haya chascarrillos y bromas, casi de cualquier tema y a veces muy atrevidas, en todo lo que rodea a Jordi Wild.

Jordi Wild, sin embargo, ha sido muy transparente en lo que le pasa. "Amores, me ha dado un ataque fuerte de vértigo (mareos constantes, vómitos, no puedo levantarme), por lo que dudo mucho que este lunes haya tertulia, y ya veremos cuándo regreso", ha trasladado a través de las redes sociales.

Igualmente, ha agregado, para tranquilizar a sus seguidores, que "no es nada grave, pero mientras esté con ello me es imposible hacer nada que no sea estar estirado". Y ha lanzado una promesa: "¡Os mando un abrazo enorme y me recuperaré pronto!".

Todo el que haya sufrido un ataque de vértigo de esta magnitud sabe lo mal que se pasa y lo que impide hacer una vida normal. Hasta que no se pasa el episodio, la única forma de calmar los más que molestos síntomas es un reposo casi absoluto en la cama o tumbado en el sofá.

Es por eso que sus miles de seguidores tendrán que decir adiós a Jordi Wild por unos días, y de forma indefinida, hasta que se recupere por completo de su grave ataque de vértigo. Son muchos los que aguardan y esperan su total y rápida recuperación, pero con los vértigos no es buena idea acortar los plazos.