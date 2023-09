Blanca Romero ha pasado por unos años muy duros y ahora parece que por fin ve la luz al final del túnel. La gijonesa se está convirtiendo en una de las principales protagonistas el reality televisivo de cocina Masterchef Celebrity, que acaba de arrancar su octava edición.

La actriz y modelo participa en el espacio de Televisión Española junto a rostros muy conocidos como el torero Jesulín de Ubrique, el humorista de “Los Morancos” Jorge Cadaval, el actor Jorge Sanz, la presentadora Toñi Moreno o el jinete Álvaro Muñoz Escassi.

En su paso por el formato, la actriz no parece olvidar sus orígenes. De hecho, en el segundo programa, Blanca Romero preparó un plato muy asturiano al que llamó “Los Nogales”. Se trataba de un solomillo al cabrales en un plato que también llevaba manzana roja y nueces. Así lo presentó al jurado de Masterchef Celebrity, compuesto por los chefs Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

Un poco de color

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.

En uno de los últimos programas, Blanca Romero sorprendió a los jueces con su aspecto y Jordi no lo dejó pasar de largo: "¿Qué te has hecho hoy que estás toda guapa?". Romero contestó que "la estaban puliendo" poco a poco: "Llegué como una lechuga descolorida".

Y es que la modelo contó que detrás de toda su carrera la realidad era muy distinta. "Yo llevo vida de monte. Pongo el chándal, no tengo espejo en el baño... Hace diez años que no me maquillaba y que me dedicaba solo al niño", reveló la concursante ante las cámaras fuera de plató.

Blanca Romero se emocionó con estos primeros pasos que creía estar dando para recuperar su esencia: "Me gusta mirarme al espejo y verme guapa otra vez y decirme: 'no estás tan acabada'", dijo entre lágrimas la concursante.

La concursante quiso agradecerle al programa la parte que estaban teniendo en tod este proceso. "Os está costando pero lo estáis consiguiendo. Me estáis sacando colorín", dijo Romero a los jueces.

Parece que para la actriz está siendo muy importante su experiencia en Masterchef Celebrity, a pesar de que no es el único programa televisivo por el que ha pasado. "Me gusta recuperar otra vez cosas que daba por hecho que ya estaban perdidas", afimró visiblemente emocionada.