Este sábado a las 22:00 horas, Cristina Pedroche presentará un nuevo programa de Password con cuatro invitados que llegan con ganas de revolucionar el plató .Jandro, Jorge Blass, La Terremoto de Alcorcón y Raquel Sánchez Silva llegan con ganas e ilusión para dar las claves a los concursantes de Password. Sin embargo, los últimos cambios no han funcionado nada bien, dejando en peligro el concurso.

El programa se emitía, en un principio, en la noche de los viernes, donde consiguió batir a su competencia, el programa La última noche que presentaba Sandra Barneda en Telecinco, que fue cancelado. Sin embargo, con la nueva temporada televisiva, Antena 3 movió el concurso a la noche de los sábados, donde tenía que enfrentarse con Got Talent en Telecinco, uno de los pocos programas que están dando muchas alegrías a la cadena amiga.

En su último combate, Password se hundió en las audiencias con un 5,2%. De seguir así, su continuidad podría estar en peligro. El programa se encuentra en horas bajas pese al éxito que vive la cadena en cuanto a audiencia se refiere.

A esta situación, se une la personal de la presentadora, que tiene que sufrir casi a diario críticas por parte de 'haters' que no duda en censurar cada cosa que hace o comparte en sus redes. Hace una semanas, Pedroche se sinceraba con una publicación sobre el sufrimiento que es para ella ser objeto de todo ese odio. "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago, y tener que recibir todo este odio siempre. Y la culpa es mía por compartir nada pero no pensaba que se iba a liar todo esto. Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella", escribía antes de anunciar que cerraba los comentarios de sus post.

Sin embargo, hace tan solo unos días, Pedroche volvió a activarlos. Pese a los mensajes d ecariño que recibe, nuevamente sus haters han vuelto a inundar de malas palabras las publicaciones de la presentadora. su última publicación es ejemplo de ello. "Poco a poco voy ganando confianza para salir de casa.Ya han pasado más de dos meses en los que he ido probando las cosas de @maxicosi_eu y ahora sí me siento con la capacidad de recomendaros su cochecito y además contaros que voy a ser su embajadora porque estoy muy contenta con su producto y calidad. Nunca recomendaría nada sin estar segura pero en tema de bebés menos, por eso he necesitado este tiempo para probar y estar segura.El cochecito es el #leona2 y así es como me siento yo, una mamá leona", escribía para mostrar su carrito como publicidad.

Sin embargo, los reproches no se han hecho esperar y ella misma ha compartido en sus stories su reacción. "Voy a hacer como que no he visto los comentarios de este post, más que nada por no hundirme", escribía. Además, otros seguidores han animado a la presentadora a que vuelva a cerrar los comentarios de sus fotos. "Cristina, por tu salud mental, vuelve a desactivar los comentarios, le recomendaba una seguidora.