Ana Rosa Quintana arrancó el pasado lunes TardeAR , una nueva apuesta de Telecinco con el que pensaba batallar en las tardes televisivas. Sin embargo, está perdiendo la batalla en favor de Sonsoles Ónega, tal y como muestran los últimos datos de audiencia. Este jueves, como publica El Plural, se ha conocido que la Quintana abandonará el programa y quiénes serán sus sustitutos.

Actualmente, Ana Rosa Quintana se encuentra al frente de TardeAR, el programa de tarde de Telecinco que sustituye oficialmente a Sálvame. Sin embargo, la presentadora no estará en la edición del viernes, dejando al frente a Jorge Luque y Beatriz Archidona. Una ausencia que no está relacionada con los malos datos de audiencia, sino con la salud. Y es que la presentadora ha decidido tomarse los viernes para ella, presentando el programa de lunes a jueves. No es la primera vez que Ana Rosa se ausentará los viernes por motivos justificados. Cuando regresó a la televisión después de que le detectasen cáncer de mama, en octubre de 2022, la presentadora también condujo de lunes a jueves la última temporada de 'El programa de AR' por prescripción médica.

“Paolo Vasile quería que estuviera menos días, pero le he dicho que tampoco se pase", aseguró la presentadora en la rueda de prensa de su reaparición en la que también estaba presente el exconsejero delegado de Mediaset.

Así que la Quintana volverá a estar en las pantallas el próximo lunes, no se trata de un abandono definitivo. En cuanto a la audiencia, el programa no es capaz de superar a su máximo rival, Y ahora Sonsoles, tras firmar un 11.3% y 873.000 y un 12.4% y 953.000, en su último duelo.

De hecho, la semana ha finalizado con una nueva derrota del programa de Telecinco frente a su rival de Antena 3. TradeAR ha cionseguido un 10,4% de cuota frene al 12.6% de Sonsoles ónega, que ha sido líder de su franja desde el estreno del nuevo programa de Ana Rosa.

El enemigo en casa

Desde el estreno de 'TardeAR', Ana Rosa Quintana nos trajo a su sobrino y a su productor para que charlaran sobre le programa, aunque acabó haciendo suyo el dicho de "donde hay confianza..." Kike sin duda se ha hecho con el público pero muchos se preguntan si realmente son tía y sobrino. Ellos responden.

Esta vez, la presentadora preguntaba a su sobrino por su ausencia el día anterior y él le respondía que también tiene "vida". Riéndose, alababa su look "de catwoman" y ella explicaba que se había puesto tacones; "¿Por si venía Archidona?", preguntaba él.

Kike se mostraba muy contento por Manuel Marlasca: "Tengo una cruzada personal, le habéis quitado de comer en la mesa de los pequeños lo habéis pasado a la mesa de los mayores, yo soy feliz porque le veía ahí con la plastilina y las ceras".

Eso sí, dejaba caer algo más: "Sois unos cachondos, le traéis al psiquiatra este que es como Brad Pitt y tú te pones entre el juez Tain y este hombre que venían a saludar camino de la tierra media, le habéis dejado en la mesa de los mayores pero... ¿En qué condiciones?"; "he sido muy buena porque si se pone de pie no sabes lo que era el psiquiatra, debe medir dos metros", respondía ella.

Además, la presentadora explicaba que aún le siguen preguntando si Kike es en realidad su sobrino: "No lo sabemos, presuntamente lo soy", decía él; "si eres igual que tu padre que es mi hermano", respondía ella; "él es calvo, también te lo digo", decía él, divertido.