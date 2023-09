'Espejo Público' vuelve a ser referente en la franja matinal. Con el cambio de Ana Rosa Quintana tiene la oportunidad de liderar las mañanas y robarle la hegemonía a Telecinco. Por ello, este espacio está reforzando a su equipo con llamativos fichajes y un cambio en sus contenidos.

Refuerzos como Gema López, ex colaboradora de Sálvame o Las Mamarazzis Laura Fa y Lorena Vázquez son algunos de los fichajes estrella del espacio presentado por Susanna Griso. Además, la adueincia parece que acompaña a este espacio, que durante esta última semana ha conseguido colocarse por delante de su competencia en Telecinco, superándole todos los días.

Eso sí, parece que en su intento de renovación, el programa ha publicado algunas imágenes que incluso han decepcionado a la propia presentadora. Es el casod e un vídeo sobre José Manuel Parada en el que aparece yendo a diferentes funerales en los últimos días. Un gesto que el propio Parada ha criticado en sus redes.

"Han dicho en la Tele que estoy desaparecido. Que ni mi familia NO me pueden localizar. POr favor más seriedad . Mi familia y mis jefes mis verdaderos compañeros y mis amigos saben perfectamente que después de trabajar todo el año me he permitido el gran lujo de pedir unos días de vacaciones. Mi familia amigos y compañeros han conectado conmigo altamente preocupados por si me había ocurrido alguna desgracia. Tranquilos que no me ha pasado nada malo. Solo tener que despedirme en muy pocos días de tanta gente que ha formado parte de mi vida personal y profesional durante tantos años y que parece ser que a SUSANA GRISO y a su programa @espejopublico en @antena3com .les hace mucha gracia y se dedican a reírse de una desgracia ajena tan triste. Incluso se atreven a insinuar si soy tan gafe que ser mi amigo equivale a morirse. Totalmente lamentable. Está claro que este programa con sus fichajes aspira a ser el nuevo @salvameoficial . No todo vale por aumentar audiencia. Y las noticias lo son cuando se contrastan y confirman. Sino son simplemente Chismes. Así que quede claro que hoy por hoy ESTOY VIVO Y SANO Y NO DESAPARECIDO. Volveré a mi trabajo la semana que viene."

“Lo hacíamos desde el cariño y no queríamos hacer mucha broma, pero él mismo se reía diciendo que va a los tanatorios y ya no sabe qué decir (...) Le mandamos un beso desde aquí”, contaba el colaborador de Espejo Público Nando Escribano. Susanna Gris indicaba que se trataba de un vídeo hecho "con muy mala leche" y mandaba "un beso para José Manuel Parada. Esperamos que lo sepa encajar”.