"Estoy nerviosa, voy a serle infiel". Con estas palabras comenzaba una de sus últimas publicaciones la presentadora Tania Llasera.

Nacida en Bilbao hace 44 años, Tania Llasera es una famosa presentadora. Comenzó su carrera en 2005, pero no fue hasta 2007 cuando dio el salto a la fama por su labor como reportera en el programa de TVE "No disparen al pianista". Fue el comienzo de una carrera en la que figuran títulos como "El intermedio", "Fama ¡a bailar!", "La Voz" o "Gran Hermano". También participó en la última edición de "Masterchef Celebrity" que actualmente se encuentra en emisión.

En el plano privado, en 2021 se conoció que se había casado con Gonzalo Villar, con el que tuvo un hijo en 2016. Un año después tuvo su segunda hija, Lucía.

El año pasado publicó un libro, "Mujer tenía que ser... Para todas las que están hasta el coño", una oda a la libertad de las mujeres sin el permiso de los hombres y de la sociedad en general.

Tania Llasera hace continua bandera de esta lucha. Por ello, sus contenidos en las redes sociales siempre destilan absoluta naturalidad. Seguramente, eso le ha valido para convertirse también en toda una "influencer" con más de 800.000 seguidores en plataformas como Instagram.

Esto hace que todo lo que dice o publica tenga gran trascendencia. Aunque se traten de meros chascarrillos. Y eso es lo que ha pasado con uno de sus últimos "post", en el que ha hecho una simpática confesión.

"Gente, estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque le voy a ser infiel a mi peluquero. Me voy a cortar el pelo. Después de básicamente 30 años yendo hasta Bilbao a cortarme el pelo, no llego y voy a cortármelo en Madrid", ha confesado, seria, pero en claro tono de humor. "He ido alguna vez a alguna peluquería en Madrid, pero rara vez. Hoy es una de esas raras veces", culminó.

La cómica intervención de Tania Llasera fue muy compartida en redes, donde incluso hubo quien le acusó de mentir: "¿Pero no decías que tú misma te cortabas el pelo?".