Duro revés en Pasapalabra. El programa veía anunciando que iba a ocurri algo muy llamativo y, sin duda, así ha sido. La veteranía es un grado, pero no una garantía suficiente en Pasapalabra. Por eso, tras tantas tardes de Silla Azul superadas, Fer ha quedado eliminado ante el aspirante contra el que se jugaba el que habría sido su programa 85. El gallego deja su marca en 84 y se lleva un total de 42.000 euros, dando su relevo curiosamente a un tocayo

Roberto Leal ha resumido a la perfección los motivos por los que Fer deja una huella imborrable en Pasapalabra: “Por tu alegría, tu ironía, tu galego, tus camisetas, tu inteligencia, tus bailes y tu saber estar”. El concursante gallego ha quedado eliminado después de 84 programas en una traicionera Silla Azul, en la que ha dado el relevo a Fernando. Fer analiza la Silla Azul en la que ha quedado eliminado. “El primer fallo evidentemente ya predispone a pensar que no va bien la cosa”, asegura. Y explica una curiosidad que, al menos a él, le ha perjudicado: “Jugar con la letra A es casi la peor posible”. También destaca la preparación del rival, Fernando, como él apasionado de la ciencia . Además, ha confesado que no se veía especialmente “lúcido” según iban pasando las preguntas.

El gallego guarda en su memoria su primer programa: “Fue muy especial”. Entre sus mejores recuerdos, también destaca cuando conoció a David Cal y “lo que ocurre fuera de las cámaras”. Así, valora especialmente a toda la gente que le ha ayudado de alguna forma: “A intentar prepararme mejor porque estuve haciéndolo no de la manera más inteligente al principio”. el público también se ha rendido al programa. "Fer,te vamos a extrañar mucho, han sido muchos días disfrutando de tú inteligencia, simpatía y compañerismo. Te deseo que tus sueños se hagan realidad. Un besazo". "Me ha dado mucha penita. Fer es un gran concursante, una gran persona. Me encanta su humor. Considero que es un referente para los jóvenes. Junto a @LaguardiaMoises hacen un equipazo y se nota la buena sintonía Espero que podamos verle pronto. Ánimo @FerCPr . Un abrazo".

Fernando Calderón fue el encargado de eliminar a Fer, pero su gesta en Pasapalabra duró bastante poco. óscar eliminaba a Fernando en la temida silla azul.

A muchos le habrá sonado la cara en cuanto le hayan visto aparecer en el plató de Pasapalabra. Óscar Díaz se ha enfrentado a la Silla Azul con la ilusión de un debutante, aunque ya es un experto en concursos. Esa veteranía quizá haya sido clave para eliminar a Fernando, que sólo ha permanecido un programa tras haber eliminado a Fer en el anterior.

De esta forma, Óscar se ha convertido en el nuevo rival de Moisés. Los dos prometen momentos emocionantes en El Rosco, una prueba que no es nueva para este madrileño que trabaja como traductor de inglés. Pocos saben que ya participó en Pasapalabra y que lo hizo en los orígenes, en el año 2000, cuando el programa lo presentaba Silvia Jato. Regresó en una etapa más reciente, en 2018, en una edición familiar junto a su mujer, Patricia, y su hermana Lucía. Entonces incluso se llevaron el bote en juego, de 198.000 euros.