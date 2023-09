Coincidiendo con el lanzamiento de su nueva canción, 'El Jefe', y cuando pensábamos que ya nada podría sorprendernos en Shakira, la cantante colombiana ha concedido una extensa e íntima entrevista a la revista Billboard en la que abre su corazón y, reconociendo que "todavía estoy exorcizando algunos demonios, los últimos que me quedan", arremete frontal y directamente contra Gerard Piqué sin ningún tipo de compasión. "A la yugular. No sé hacerlo de otra manera" confiesa.

"Cuando hice Sesión 53 -con Bizarrap- la gente de mi equipo me decía: "Por favor cambia esto, ni se te ocurra salir con esta letra". Y yo decía: "¿Pero por qué?" No soy una diplomática de las Naciones Unidas; soy una artista y tengo todo el derecho a elaborar mis emociones. Es mi catarsis, es mi terapia, pero también sé que es la terapia de mucha gente; soy una voz de muchas personas.(...) Creo que canciones como la de Bizarrap, o como la que hice con Karol G, sí que han inyectado en muchas mujeres de hoy una fuerza, un empoderamiento, autoconfianza y también un respaldo para expresar y decir lo que necesitan decir" afirma, confirmado que la música fue una de sus tablas de salvación tras su separación de Piqué

Lo cierto es que aquella canción con Bizarrap sorprendió al círculo de Piqué y su pareja y se convirtió en todo un exitazo. De hecho, rara es la fiesta en la que no se entone esta pegadiza canción. Pero ¿y si la novia del futbolista hubiera respondido con otro tema? Así lo ha querido imaginar el programa de Telecinco Fiesta, que ha ido más allá.

María Verdoy del programa Fiesta de Telecinco se metió en la piel de Clara Chía para crear con la ayuda del resto del equipo del programa un auténtico hit: la respuesta de la joven catalana a la canción de Shakira con Bizarrap.

La letra de esta peculiar versión de la sesión 53 es el que sin duda podría ser el punto de vista de Clara Chía de todo el escándalo formado tras la sonada ruptura del futbolista y la cantante colombiana.

Así es la letra de la canción

Perdón, ya cogí otro mood

Así no puedo, no quiero otra canción

Yo en proceso de adaptación

Y cuando lo superaba, saliste por el balcón

Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio

Si una loba como tú no está pa’ novatas

Una cría como yo no puede más con tu actitud

Uh, uh, uh, uh

Siento la magnitud, uh, uh, uh, uh

Él juega en otra liga y por eso está con Clara Chía,

uh, uh, uh, uh, ah, oh, oh, oh

Las dos amamos la mermelada pero hace días que está caducada,

Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques,

No sabía que pa’ ti era tan inspiradora

Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da

Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas,

El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas

Tienes fama, de cantante buena,

Y esta letra, va a ser tu condena,

No me nombres, no es como me pintas,

Me estoy cansando y no puedo más con tu actitud,

Uh, uh, uh, uh

Ah, oh, oh, oh

Si paga al Fisco se queda sin nada,

Shaki, vamos, venga DE- CLARA

Yo a tu lado soy pura elegancia

Y lo del Twingo es una falacia

Te lo digo con sinceridad

Deja a un lado la rivalidad

Que lo estoy pasando fatal

Y no saben ya qué inventar

Con un panel publicitario

Voy acelerá, ay qué porrazo

Ay, muchos temazos

Pero trabaja los celos un poquito también

Fotos por donde me ven

Yo sí me siento un rehén

Por mí todo bien

El Piqué se ríe

Y a mí no me queda otra que reírme con él

¡Ya está, adéu!