Tener una vida expuesta a las redes sociales y el circo televisivo, especialmente tras haber pasado con mucha repercusión por un reality como La Isla de las Tentaciones, puede resultar tremendamente rentable en lo económico. Pero, al mismo tiempo, también implica aguantar carros y carretas en cuanto a comentarios en redes sociales y opiniones de tertulianos que diseccionan, muchas veces sin piedad, la vida que se ha expuesto públicamente.

Una de las relaciones que más vueltas ha dado en La Isla de las Tentaciones es sin duda la de Fani y Christofer. La pareja se convirtió en una de las favoritas de la primera edición del programa y no precisamente por la infidelidad de por medio. El grito de Christofer en plena hoguera fue uno de los momentos más virales de aquella primera entrega de capítulos, por no decir el más popular, y causó parodia en redes. De La Isla salieron por separado y Fani pretendía marcharse junto a Rubén, su tentador, pero él rechazó la propuesta.

No obstante, el revuelo siguió después de que la pareja anunciara que había vuelto en el especial reencuentro después de que Christofer le perdonara. La cosa no terminó ahí, ya que ambos decidieron volver a vivir la experiencia en la edición de ‘La Última Tentación’, donde se juntaron algunos de los concursantes más míticos. Allí Fani volvió a besarse con otro de los tentadores, Julián, y la relación volvió a romperse.

Para sorpresa de muchos, una vez más terminaron volviendo e incluso acabaron pasando por el altar. Las separaciones se siguieron produciendo -y así lo anunciaban ellos mismos-, pero parece que finalmente terminaron optando por seguir caminos separados.

Ambos parecen haber rehecho su vida y Fani lleva un tiempo con su nueva pareja, la cual decidió presentar de manera pública a través de su canal de Mtmad. Fran Benito y Fani llevan juntos ya unos meses y parecen estar viviendo una relación preciosa. Sin embargo, ahora le ha tocado el turno a Christofer. El ex participante ha borrado todo rastro de la que fue su pareja durante tantos años y hasta hace unas semanas tan solo mostraba fotos solo.

Algo cambió hace más o menos un mes, cuando subió una foto muy acaramelado junto a una chica acompañado de un emotivo mensaje: "No puedo describir con palabras lo que me haces sentir, pero estas fotos lo transmiten, siempre riéndonos y perdiendo la noción del tiempo. Eres lo mejor que me ha pasado".

Se llama Clara y cuenta con más de 48 mil seguidores en Instagram. La nueva pareja se muestra junta en redes desde principios del mes de agosto y no dejan de compartir su amor y todos los viajes que están llevando a cabo juntos.