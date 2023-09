El caso Rubiales sigue en primera línea tras casi un mes del polémico beso. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que investiga los hechos relacionados con el beso del expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) Luis Rubiales a la jugadora de la selección Jenni Hermoso, ha citado como testigos para los días 25, 28 de septiembre y 2 de octubre a varios allegados a la futbolista para declaren como testigos.

Entre ellos, tres compañeras de la selección de fútbol, así como dos peritos de la defensa que acudirán a la Audiencia Nacional para ratificar el informe aportado por la abogada de Rubiales al juzgado. Algunas de estas declaraciones se celebrarán por videoconferencia.

Son muchos los famosos que se han pronunciado en contra del expresidente de la RFEF por lo ocurrido en la final del Mundual en Asutarlia y Nueva Zelanada. Al enfado generalizado que se manifiesta, especialmente, en redes sociales le acompañan ciertas 'bromas' que tratan de dar un toque diferente a la polémica pero que no están exentas de ella. Como ya ocurrió en el "Antroxu Telayero" de Puerto de Vega. Un grupo de personas se vistieron de la Selección Española femenina de fútbol junto a Luis Rubiales, recientemente suspendido de forma temporal como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y como vicepresidente de la UEFA, por su beso no consentido a una de las jugadoras tras ganar el Mundial. El vídeo de la representación de este momento en la fiesta de Puerto de Vega se ha hecho viral y ha generado cientos de comentarios. El abanico de comentarios es extenso. Hay quien cree que hay que tomarse la vida con humor y no ve nada malo en la elección del disfraz y quien considera que "no hace gracia" y todo este asunto "se nos va de las manos". "¿Qué divertido verdad? Tenemos tan asumido que esto sea lo normal que hasta se burlan de un hecho absolutamente rechazable. Dos generaciones faltan para erradicar el machismo y me quedo corta...", critica una chica en Twitter.

Algo parecido le ha ocurrido a la cantante India Martínez, aunque lo suyo ha sido mucho más sutil. La artista ha colgado en sus redes sociales un vídeo en el que aparece dando un beso en un concierto a Desirée Guidonet. Dichas imágenes aparecen en un vídeo con un montaje de temática futbolística y acompañado del mensaje " Entonces qué? Fue consentido o no?".

Lasimágenes han dado rienda suelta a diferentes reacciones. Están aquellas que aplauden el gesto y el sentido del humor de la cantante. Y otros que, por el contrario, consideran que el vídeo sale en un mal momento. "Me parece increíble, que con todo el tema rubiales hagáis esto que poco respeto me gustaría saber qué pasaría si hubiera sido una mujer a un hombre pero bueno esto es el mundo en el que vivimos ahora que ya nos reímos de todo nos da igual lo que pase que si puedes sacar provecho de ello de lujo no?? Vaya tela". "Maravilloso reírse de lo que está pasando.... sólo podían hacerlo las mujeres si esto lo hace un hombre madre mía!!!".

La propia India Martínez ha tenido que salir al paso de este tipo de mensajes en el propio post. "Creo que algunos siguen confundiendo sexualidad con sensualidad… por favor!!! Solo es un beso entre dos chicas bailando con elegancia y respeto. No hay nada más que explicar, y quien no lo entienda que no salga de su casa ni mire redes".