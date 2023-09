Marta Riesco se ha abierto en canal antes sus seguidores. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Instagram, en una de sus ya clásicas "Chapamartas", en las que la reportera cuenta alguna experiencia vital. En este caso lo ha hecho en forma de agradecimiento público hacia una persona muy especial para ella.

La persona en cuestión no es otra que su representante, Eva. "Es increíble todo lo que está consiguiendo conmigo, con el trabajo que estamos haciendo de manera conjunta en redes sociales y estoy súper feliz de trabajar con ella, porque me ha recogido en el peor momento, cuando no creía en mí, cuando no sabía qué hacer con mi vida, cuando no sabía por dónde tirar...", comenzó diciendo la peridista.

"Al final, cuando te va bien es muy fácil que la gente se acerque a ti, pero lo difícil es que cuando las cosas están difíciles, chungas, como sabéis que han estado, es que alguien venga, te llame por teléfono y te diga: 'Oye Marta, sé que estás en un momento jodido, pero quiero que sepas que creo en ti, que creo en lo que vales, que te va a ir bien porque tienes talento, y a la gente que tiene talento le va bien. Solo tienes que seguir adelante y mantenerte profesional'", confesó Riesco.

De hecho, Marta Riesco reveló que llegó a temer por su futuro laboral. "No sabía cómo iba a tener que enfocar mi vida, porque estaba perdida. Y cuando estás perdida no ves la salida en ningún aspecto", reconoció visiblemente emocionada, "porque a mí me han pasado muchas cosas, muchos vetos, muchos problemas que son difíciles de gestionar, y más cuando sabes que eres periodista y que eres una buena periodista".

Pero, según sus palabras, pese a la adversidad nunca pensó en rendirse. "En vez de quedarme en la cama tirada, llorando, decidí luchar y emprender otro camino que es el de las redes sociales, que compagina las cosas que más me gustan: comunicación, entretenimiento...", relató.

"Si me muestro tal cual soy con vosotros es porque he sentido un pinchazo enorme de autoestima gracias a Eva y también gracias a vosotros. Todos los trabajos y promociones en redes están yendo bien, me están invitando a los eventos más importantes... en la vida hay que ser agradecidos siempre: Eva te voy a agredecir de por vida lo que estás haciendo por mí", concluyó Marta Riesco, que acompañó esta reflexión del siguiente texto: "Gracias Eva. Me has sacado del pozo más oscuro en el que se puede estar. Y te mereces un reconocimiento público por mi parte".