Una colaboradora de TardeAR, el programa que presenta Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco, sufrió este jueves la suplantación de su voz con IA. Su reacción lo dice todo: "No lo soporto".

Jorge Luque estaba pegado al teléfono sin dar crédito a lo que escuchaba. Finalmente, se pudo escuchar en el programa la voz de Beatriz Archidona que decía: "La verdad que bien, bueno algunas cosillas… No le soporto, Jorge es un pesado que se pasa el día grabando vídeos para redes, el director no para de decirme tonterías por el pinganillo, Chelo no me deja en paz, no puedo más…". Al escucharse a ella misma, la colaboradora se quedó sin palabras.

Sin embargo, después aseguraron que se trataba de una broma utilizando la Inteligencia Artificial, cuyo uso cada vez está más popularizado.

De hecho, en Socialité, también han querido probar cómo sería de factible el clonar a María Patiño con Inteligencia Artificial y el resultado ha sido de lo más sorprendente. La propia María Patiño daba paso al vídeo sin saber de qué se trataba: "Me dicen que tenemos una última hora sobre una traición". La presentadora no sabía que la presunta traidora era ella y que el equipo tenía unos audios de Patiño criticando 'Socialité' y a su equipo.

En los audios, María Patiño se quejaba de los contenidos del programa y se refería a los redactores como "estos niñatos". La presentadora no podía creer lo que estaba escuchando y al finalizar el vídeo explicaba: "Sé perfectamente a quién le mandé esos audios, sé de dónde han salido".

in embargo, Miguel Ángel Rech paraba la broma a la presentadora confesándole que se trataba de audios falsos que habían sido creados con Inteligencia Artificial: "Evidentemente esta que habla no eres tú, María, son audios creados con una aplicación y solo nos ha costado un euro".

La presentadora se tomaba con humor la broma y entre risas le aseguraba a Rech que iba a ponerse en contacto con su abogado: "A lo mejor te denuncio, ¿qué tienes a tu nombre?", termiaba la presentadora.