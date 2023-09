Si hay una artista que ha sorprendido estos últimos años en España después de labrarse una carrera entre los focos es sin duda Ana Mena. La cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional y su música suena en todas partes, ya sea por sus canciones en solitario como Las 12, o las colaboraciones como Quiero Decirte junto a Abraham Mateo.

Mena dio el salto al mundo del espectáculo desde bien pequeña. La malagueña ganó en el año 2006 el concurso de música de la televisión Veo Veo y años después probó suerte con su música en italia. Allí ganó una fama que la ha acompañado hasta su vuelta a España. Sin embargo, no es la única disciplina artística en la que Ana Mena parece manejarse con soltura.

Almodóvar dio en su día un papel a la joven artista en su célebre película La Piel que Habito. Durante todo este tiempo la artista nunca ha dejado de trabajar y hacerse un hueco en el mundo del espectáculo.

Hace tan solo unos meses vio la luz su segundo album de estudio llamado Bellodrama, en el que recogió éxitos musicales como Se Iluminaba o A Un Paso De La Luna. Parece que la maquinaria no frena y la artista sigue trabajando en su música para traer repertorio para rato.

Un incidente que ha acabado en el hospital

Su siguiente canción en solitario verá la luz en unos meses y llevará el nombre de Madrid City. Sin embargo, este no es el motivo por el que está dando de qué hablar en redes ahora mismo. Ana Mena ha aprovechado un incidente que la ha llevado al hospital para hacer promoción de su próximo lanzamiento.

"Si no hacéis presave no me quitan los puntos", podía leerse en la publicación. Y es que resulta que, tal y como ella misma confirmó, se hizo un corte en el dedo por las ansias de querer abrir un paquete y tuvo que terminar en el centro sanitario para ponerse puntos.

Si no hacéis presave no me quitan los puntos 🪡🥹 https://t.co/WQUPwNQHnH pic.twitter.com/gEWNfqgUho — Ana Mena (@AnaMenaMusic) 24 de septiembre de 2023

En la fotografía queda retratado el momento en que la cantante se retorcía de dolor en el momento en que le inyectaban la anestesia.