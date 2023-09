GHVIP ha vuelto a Telecinco con energías renovadas. De momento, el formato ha calado entre el público con personajes de todas las edades que prometen dar juego hasta la final y que ya han empezado a estrechar lazos entre ellos.

"Gran Hermano VIP" es una versión de lujo del formato original de "Gran Hermano", donde un grupo de famosos convive en una casa especialmente diseñada para el programa durante varias semanas. Al igual que en la versión estándar, las cámaras graban constantemente las actividades de los participantes, lo que brinda a los espectadores una visión sin precedentes de la vida cotidiana de sus celebridades favoritas.

Karina es conocida por todos, pero en 'Gran Hermano VIP' ha podido contar su propia historia al ser la primera concursante de la edición en dibujar y relatar su 'Curva de la vida', la dinámica donde ha plasmado los altibajos de su vida. En ella repasó sus amores, sobre todo se emocionaba con la familia que ha formado. Y era entonces cuando la concursante escuchaba un precioso audio de su hija Azahara que la emocionaba de sobremanera. "Me lo estoy pasando pipa y los niños también, que a veces les pongo el 24 horas. Estamos todo el día viéndote, no estás solita", le decía su hija. "Cuánta emoción, no sé por dónde voy", retomaba después Karina respecto a su curva.

En esta 'Curva de la vida' de Karina también hubo partes malas. La separación de su primer matrimonio junto con la muerte de sus padres y de su suegro, más su enfermedad de tiroides son momentos dolorosos para ella. "Después nace mi nietecita Ana, que está un poco mala pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Yo por ese motivo estoy aquí, para que mi hija pueda buscar a médicos mejores", revelaba después.

Las lágrimas también contagiaban a su defesnor, Carlos Manuel Díaz sque e estrenaba este domingo como defensor de Karina en el plató de ‘Gran Hermano VIP’ y explicando el vínculo que le une a la cantante. Tal y como él mismo contó, la que fuera representante de España en Eurovisión y mantuvieron una relación de seis años.

El actor y la cantante iniciaron su noviazgo en el año 1981 y se separaron en 1987. Seis años en los que vivieron una historia llena de momentos clave como su boda o el nacimiento de su hija en común, Azahara Díaz Llaudés.

Por todos es sabido que Karina es una conocidísima artista que tiene un amplio currículum a sus espaldas, pero hay que destacar que Carlos Manuel Díaz tampoco se queda atrás. El ex de la concursante de ‘GH VIP’ ha participado en numerosas series a lo largo de su vida.

Ficciones tan conocidas como ‘Médico de familia’, ‘Hospital Central’, ‘El comisario’, ‘Ciega a citas’ o la que exitosa ‘La que se avecina’, donde apareció en varios episodios de la novena temporada. ¡Retrocedemos a 2016 para recordarlo