La felicidad de Ana María Aldón por su compromiso matrimonial con Eladio cinco meses después de comenzar su relación se ha visto empañada por una inesperada polémica. Y es que lejos de alegrarse por la boda de su madre, Gemma Aldón se ha mostrado muy crítica con su decisión: "Le he dicho que se tome su tiempo, que reflexione. No le he ofrecido mi enhorabuena. Siento que se está equivocando. Ambos, mi madre y Eladio, provienen de relaciones anteriores que no fructificaron, y eso, sumado a que hay hijos de por medio, lo complica todo".

"Veo en ella a una adolescente emocionada que ha olvidado todas las responsabilidades y cargas familiares que tiene. Mi madre debería tener los pies en la tierra y entender que casarse no es una decisión que se toma a la ligera" ha sentenciado la exconcursante de 'Supervivientes' al programa 'Socialité', mostrándose así en total desacuerdo con el paso que está a punto de dar su progenitora.

Unas declaraciones que Ana María no esperaban y que le han dolido profundamente a la andaluza, que no entiende por qué Gemma ha contado sus sentimientos en televisión en lugar de comentárselos a ella. "Lo que me duele realmente es lo de mi hija. Ella dice que es muy precipitado, yo también lo pienso, pero tampoco me voy a casar mañana. Eladio me hace muy feliz y no voy a permitir que se le falte al respeto porque no se lo merece", ha respondido la colaboradora este domingo en 'Fiesta'.

Una polémica con la que Ana María no contaba, que ha enturbiado el gran momento personal que está viviendo, y tras la que José Ortega Cano ha salido 'en defensa' de su exmujer, tendiéndole un inesperado capote al confesar que -al contrario que Gemma- él le desea lo mejor. "Las polémicas no son buenas para nada" ha sentenciado.

Unas declaraciones que ha hecho en su vuelta a los ruedos en la finca de Julio Aparicio en la localidad madrileña de Moralzarzal, donde ha protagonizado una exhibición taurina en la que ha demostrado que a sus 69 años se encuentra en plena forma: "Volver significa un poco encontrarse a sí mismo, encontrarse fuerte, encontrarse con ímpetu y con mi profesión" ha confesado ilusionado minutos antes de enfrentarse cara a cara al toro.

A pesar de no entrar en las durísimas palabras de Gemma Aldón hacia su madre, Ortega sí ha dejado claro que "por supuesto" que su relación con su exmujer es cordial y le desea lo mejor en su boda con Eladio. "Las polémicas no son buenas para nada" ha asegurado, saliendo en defensa de Ana María y lanzando un dardo a su hija.

Sin embargo, y aunque "por supuesto" que se alegra mucho por la andaluza, el torero no se ve asistiendo al enlace de la mujer de la que se separó hace menos de un año con otro hombre: "No, no, no. Eso ya es otra cosa".