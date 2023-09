¿Adiós a "Cuentos Chinos"? Esa es, seguramente, una pregunta que se hace buena parte de la audiencia. Tras dos semanas en antena, los datos de audiencia no están acompañando a la última aventura televisiva de Jorge Javier Vázquez. Tanto, que su principal competidor, "El hormiguero", le dobla en cuota de pantalla. De seguir con estos datos, no sería extraño pensar que Mediaset pudiese tomar medidas drásticas en su "access prime time".

"Cuentos Chinos" es la apuesta de Mediaset y la productora La fábrica de la tele para competir con "El hormiguero". Telecinco hizo una agresiva campaña promocional del nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, el primero tras la cancelación de "Sálvame", que por ahora no ha recogido frutos.

Antes del estreno del programa, llegaron a lanzar una campaña en la que hasta simulaban "matar" una hormiga, en clara alusión a "El hormiguero", el programa de Pablo Motos, principal competidor en audiencias de "Cuentos Chinos".

La gracieta no sentó bien en el equipo de Antena 3. Tanto, que hasta uno de sus guionistas, Damián Molla, quien interpreta a "Barrancas", dejó un "recado" a Jorge Javier Vázquez a través de Twitter. "¿El surimi a qué contendor va?", escribió en su cuenta de Twitter.

Los últimos datos de audiencia son demoledores para "Cuentos chinos". Según ha publicado Atresmedia en sus redes sociales, "El hormiguero" consiguió más del doble de audiencia que el programa de Jorge Javier Vázquez. La visita de Maxi Iglesias al espacio de Pablo Motos congregó a 4,8 millones de telespectadores, llegando a alcanzar un 16,3% de cuota de pantalla. Esto es, tal y como ellos mismos han reflejado, una distancia de 9,4 puntos frente a su principal competidor.

La noticia ha sido aplaudida por un sector de la audiencia, que celebra el buen hacer del equipo de Pablo Motos. "Cuando un programa es el más visto cada día, es por algo".

No obstante, muchos usuarios han expresado a través de redes sociales como X (antigua Twiiter) que puede hacer un complot para mostrar los malos datos de audiencia de Jorge Javier, en concreto y Mediaset, en general. "La audiencia d otros programas no la ponéis xq es igual d baja no me creo q cuentos chinos vaya tan mal xq somos much@s los q lo vemos tod&s l&s q veíamos Sálvame y pese a quién le pese éramos much@s", expresaba una usuaria en X. "Cuando empezósálvame" su audiencia era nula y luego miremos lo que consiguió.... Cuentos chinos cuando despegue se le acaba la ttonteríaa EH?".