Óscar ya ha demostrado de lo que es capaz. Pese a ser su segundo programa, el concursante ha dejado claro en La Pista que es un rival de altura y que ha llegado a Pasapalabra dispuesto a dar toda la guerra posible a Moisés.

Tal es la ambición del recién llegado que, pese a ser todavía su segunda participación en El Rosco, ha firmado un arranque espectacular con siete aciertos del tirón. Su rival, por su parte, ha preferido mantenerse con pies de plomo para no precipitarse.

Óscar estaba volando, llegando a iluminar de verde hasta 22 palabras en su primera vuelta. A Moisés, sin embargo, no se le veía cómodo. Se ha trabado en alguna ocasión y se le notaba una inseguridad impropia en él.

Finalmente, el menos experimentado ha terminado cerrando su rosco con 23 aciertos obligando a Moisés a hacer una tanda de 11 para igualarle y evitar la Silla Azul. Una gesta que no ha logrado, por lo que Oscar se ha impuesto por primera vez en el rosco, cosechando así su primera victoria.

El público se ha mostrado muy claro con el devenir de los acontecimientos en el concurso presentado por Roberto Leal. "Claramente, se querían cargar a Fer por no llegar a 23 y ahora ya no quieren que alguien gane a Moisés". "A mi me gustaba Fer, por lo tanto me voy a quedar con Oscar, sabe mucho, por lo que he podido apreciar." "Óscar se llevará el bote. Tiene mucha experiencia en estos programas", sentenciaban los concursantes.

Pasapalabra es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Valleés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.