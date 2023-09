Dura confesión de Marta Riesco. La reportera, ex de Antonio David Flores, ha sorprendido a sus seguidores al hacer una peligrosa confesión. "Me da vergüenza contarlo", ha asegurado.

Marta Riesco es reportera. Trabajó durante mucho tiempo con Ana Rosa Quintana. Si bien, hace unos meses su mundo poco menos que se desmoronó. Su relación sentimental con Antonio David Flores, que la puso en primera línea de fuego de la denominada "marea fucsia", los defensores de Rocío Carrasco y detractores de su exmarido.

A raíz de aquello, acabó siendo apartada de Telecinco y, poco tiempo después, rompió con el exguardia civi. En ese momento, tal y como ella misma ha revelado, cayó en depresión.

Ahora, tras meses de terapia y trabajo, Marta Riesco ha logrado volver a sonreír. Así lo muestra en sus redes sociales, donde se le puede ver mucho más divertida y vital que hace solo unos meses.

En este camino de crecimiento interior, Marta Riesco también está afrontando algunos miedos. Eso es lo que hizo ayer, tal y como compartió en su cuenta oficial de Instagram. Fue allí donde publicó un "stories" con una dura confesión.

"Me da vergüenza contaros algo, pero lo voy a hacer po si os sirve a alguna", comenzó diciendo, antes de abundar: "Llevo casi tres años sin hcaerme mamografías por miedo. Mi abuela tuvo cáncer de mama y siempre he ido retrasando la cita una y otra vez durante estos años. Me ponía cualquier excusa y la cancelaba. Hoy estoy aquí, acojonada pero sin cancelar la cita", ha reconocido, en una imagen en la que se le puede ver en el cambiador de un hospital con un camisón de papel.

"No he podido dar con un médico más joven y encantador. Se ha puesto a hablar de otros temas. Un chaval encantador. Qué gusto que haya médicos así", afirmó Marta Riesco tras salir de la mamografía.

Al llegar a casa se volvió a dirigir a sus seguidores. "Otra cosa que he hecho. Con miedo, pero la he hecho. Estoy orgullosa, porque después de tres años cancelándola de forma sistemática, he dicho hoy es el día", reconoció.