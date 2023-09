Maxi Iglesias lleva unos días bastante convulsos después de una polémica entrevista que llevó por titular "Si no tuviera ojos azules ya tendría un Goya". El actor, que saltó a la fama tras su participación de Física o Química, estuvo anoche en El Hormiguero y aclaró la polémica que giró en torno a esta situación.

El Hormiguero es un programa de entretenimiento por el que ya han pasado cientos de caras conocidas. Allí acuden como invitados para presentar normalmente sus proyectos personales como parte de la promoción y se prestan a ser entrevistados por Pablo Motos. Ahora, el programa se encuentra en plena pelea por la audiencia con el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, Cuentos Chinos.

Muchos de ellos incluso repiten su experiencia un tipo después, aunque son muy pocos los que forman parte del club platino. En todos los años que lleva en antena, han sido más de diez personas las que superan la participación en más de 10 programas. Algunos de ellos, incluso, superan las veinte visitas y se han convertido ya en invitados ‘Infinity’.

Uno de los últimos invitados de Motos ha sido el actor Maxi Iglesias. Hace unos meses vio la luz la tercera temporada de la serie Valeria, donde interpreta a Víctor, el interés amoroso de la protagonista. Junto a otros actores como Andrea Duro, participó en el reencuentro de la serie que les vio crecer, Fïsica o Química el Reencuentro.

Sin embargo, el nombre del actor ha estado sujeto a las críticas de su última entrevista, de la cual se ha defendido en El Hormiguero. "No te niegan un Goya por tener los ojos azules. Me parece una barbaridad esa frase", aclaró el actor. Iglesias explicó que la persona que le entrevistó se había encargado de forzar el titular y le preguntó si "se podía decir que no tenía un Goya por su físico", a lo que él respondió: "No tengo un Goya por mis ojos azules".

El actor expresó que a la hora de estar en una entervista se olvida de lo que hay al rededor y entonces llegan consecuencias como esta. Ante la pregunta de si sentía que su físico le limitaba como actor, respondió que alguna que otra vez no le han dado ni la oportunidad: "Yo he querido hacer castings y me han dicho que no, que era demasiafo guapo".

Aun así, quiso aclararlo: "Estoy muy agradecido a mi físico, por supuesto. Y sí aquí he hecho personajes muy parecidos. Pero de un tiempo a esta parte he viajado y he podido crecer como actor".