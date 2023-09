Preocupación por Anabel Pantoja. La "sobrinísima" ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que habiá pasado mala noche por un cuando sintomático que, según sus followers, podría entrañar alguna patología más grave. "Deberías ir al médico", le sugieren.

Anabel Pantoja es sobrina de la cantante Isabel Pantoja. Nació en Sevilla y estudió en Madrid, donde se formó como maquilladora. Pese a que siempre ha trabajado con su tía, Anabel Pantoja también es una tertuliana habitual de los programas del corazón desde hace más de una década.

En 2011 comenzó a hacer apariciones en "El programa de Ana Rosa", del que saltó a "Mujeres y hombres y viceversa", "Deluxe", "Gran Hermano" o "Sálvame". En 2022 también participó en "Supervivientes". Hace unos meses estrenó un programa en el que viaja descubriendo algunos de los rincones más singulares de Canarias.

En su última gira por Estados Unidos, el año pasado, Anabel Pantoja hizo de asistenta de su tía. Además, también se encargaba de pasarle las diapositivas con las letras de las canciones, para facilitarle la labor en los recitales. Este año también trabaja con ella durante su gira nacional.

Ha sido, precisamente, tras uno de los conciertos más intensos de su tía, en Sevilla, cuando Anabel Pantoja ha revelado lo que le pasaba. "Buenos días. Después de una semana he conseguido dormir 8 horas. Solo me he levantado al baño como unas cuatro veces. ¿Si no bebo agua en la noche, por qué? ¿Es malo?", preguntó a sus followers.

De manera casi inmediata le llegó un torrente de respuestas. "Has podido retener líquido del estrés que has tenido y ahora lo echas", "puedes ser diabética", "mírate el azúcar", "deberías comentárselo a tu médico", le han recomendado algunos de sus seguidores a través de Instagram.

Por ahora no consta que la hija de Anabel Pantoja haya consultado este asunto con un facultativo o que la situación se haya agravado. Anabel Pantoja ha consolidado una importante comunidad de seguidores en redes sociales (más 1,7 millones en Instagram) gracias, en gran medida, a su naturalidad. Por ese mismo motivo, es fácil pensar que cuando sepa algo más sobre el asunto lo compartirá con sus "followers".