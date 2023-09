Si hay alguien que sea una todoterreno en los platós de televisión donde colabora, esa es Nagore Robles. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' tiene unas tablas en los diferentes escenarios de los programas de televisión que nos deja sin habla. Una mujer que se moja, que defiende lo que cree con uñas y diente, y que nunca se calla por quedar bien.

Se conocieron en Mediaset: una, presentadora de diferentes realitys -"La Isla de las Tentaciones"-, la otra, consejera de "Mujeres y Hombres y Viceversa". Durante muchos años dejaban visible su bonita historia de amor, la gente opinaba que eran muy felices. Lo hacían notar por redes sociales, publicando viajes, comidas, declaraciones de amor; y alguna que otra pulla mientras compartían plató. Todo parecía ideal hasta que un día, el amor pareció apagarse.

Tanto Robles como Barneda se han deshecho en halagos la una sobre la otra en muchas ocasiones, puesto que siguen manteniendo una buena relación a pesar de haber tomado caminos separados. Estos últimos meses la presentadora de televisión sí que reveló que se había llevado un pequeño batacazo amoroso después de que una historia con una persona que estaba conociendo se truncase.

Y es que Robles, aunque no comparte tanto su vida privada, sí que de vez en cuando deja caer alguna información relevante sobre su vida. Uno de los últimos datos reveladores que ha ofrecido ha tenido lugar en el podcast La Casa de Mi Vecina, su propio programa para Podimo.

En este episodio en concreto Robles contaba con una invitada muy cercana: Lara Álvarez, ex presentadora de Supervivientes. La conversación en ese momento giraba en torno al reality de Supervivientes y la experiencia de ambas participando, a lo que Nagore Robles añadió algo de jugo. "Yo con algún concursante sí que me he liado, pero eso ya es otro día", confesó de la nada.

Todos los presentes se llevaron las manos a la cabeza y quisieron saber más. "Hubo un superviviente que me lie con él", siguió adelantando la presentadora. Lara Álvarez quiso saber un poco más: "Estaba en alguna de las ocho ediciones en las que yo he estado?". A esta pregunta contestó que sí.

Sin embargo, la última cuestión fue la que dinamitó todo: "¿Habla español?". Para sorpresa de muchos, la respuesta fue negativa, así que todo el mundo dio por hecho de que se trataba de un italiano. "Yo ya veo la cara de él", comentó la ex presentadora de Supervivientes.

Nagore Robles ofreció un último dato: "Me lo llevé a casa y todo".