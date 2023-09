Corren buenos tiempos para Espejo Público. El programa presentado por Susanna Griso ha vuelto con una nueva temporada cargada de novedades para tratar de hacer frente a Telecinco y sus mañanas. Y parece que la jugada no le ha salido mal.

En su último duelo, el programa de Antena 3 ha igualado con un 12,1% La mirada crítica de Ana Terradillos y ha superado a Vamos a ver de Joaquín Prat y Patricia Pardo, que bajó a un 10,7%.

Susanna Griso ha tratado de dar un giro a su espacio con fichajes procedentes de programas de la cadena de Mediaset. Tras incorporar a excolaboradoras de 'Sálvame' como Laura Fa o Gema López, el magacín matinal de Antena 3 ha anunciado esta mañana la llegada de un nuevo fichaje. Se trata de Gloria Camila Ortega Cano, que este mismo lunes ha debutado en el espacio presentado por Susanna Griso.

Una de las tertulianas más veteranas del espacio es Carmen Lomana, figura de primera línea en la sociedad española por su inigualable estilo y elegancia y conocida por su sinceridad extrema y no tener pelos en la lengua a la hora de tomar la palabra. De hecho, en una de sus últimas intervenciones en plató ha confesado que es "supermenopáusica, pero tengo la vagina fenomenal". El grupo de tertulianos debatía sobre la salud vaginal y Lomana no ha dudado en dar detalles sobre ello. "Depende de la persona con la que estés que lubrique o no". Curiosos por sus declaraciones, los compañeros han preguntado a Carmen Lomana cómo estaba , a lo que ella ha respondido "ahora estoy bien", provocando la sonrisa de los presentes.

Lo que realmente distingue a Carmen Lomana es su estilo inconfundible. Su guardarropa está lleno de piezas clásicas y atemporales que demuestran su amor por la moda. Lomana es conocida por su predilección por las prendas de alta calidad, los cortes impecables y los colores sobrios. Su capacidad para mezclar piezas de diseñador con elementos accesibles la ha convertido en un ícono de estilo para personas de todas las edades.

Pero la socialité mantiene su agenda, y sigue yendo a los podcast a los que últimamente nos tiene acostumbrados; un formato que parece encantarle. Es allí donde ha hablado si tapujos de su experiencia con las drogas duras: "una vez probé el opio y nunca más lo he vuelto a usar porque me encantó", expresó, con miedo de haber generado una adicción si no ponía freno.

Además de su influencia en la moda, Carmen Lomana también ha estado involucrada en diversas causas benéficas y sociales. Ha utilizado su fama y su plataforma para abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Su apoyo a organizaciones benéficas y su participación en eventos solidarios la han convertido en un modelo a seguir en términos de responsabilidad social.