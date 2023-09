Los Cuentos chinos de Jorge Javier convencen cada día menos. el presentador firmó el martes un 5,8% de audiencia, su mínimo histórico hasta la fecha, siendo superado por todos sus rivales del momento.

"Cuentos Chinos" es la nueva aventura televisiva de Jorge Javier Vázquez tras el fin de "Sálvame". Es, también, el primer gran proyecto de la productora "La fábrica de la tele" desde entonces. Si bien, el programa no ha terminado de cuajar. Su principal competidor "El hormiguero", sigue liderando las tablas de audiencia como uno de los programas más vistos del día, mientras el proyecto de Telecinco no llega ni a la mitad de telespectadores.

Por una parte estaba claro que "Cuentos Chinos" iba a tener muy difícil competir con Pablo Motos, pues el programa de las hormigas lleva años siendo uno de los más vistos a diario en la pequeña pantalla.

Pese a ello, desde "La fábrica de la tele" optaron por una agresiva y atrevida campaña de promoción antes del estreno, en la que, entre otras cosas, bromeaban simulando matar una hormiga.

Pero la jugada no le ha salido bien a la cadena. El 12 de septiembre, un día después del estreno del programa, Jorge Javier publicaba un tuit refiriéndose la tímida audiencia del espacio en su debut. "A ver, ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir. Así que corred la voz. A los que estuvisteis, a sus pies. Gracias eternas siempre. Hoy también vuelve a ser hoy. Siempre es hoy". A partir de ese momento, guardó silencio en sus redes sociales. Como cada miércoles, el presentador ha vuelto a publicar su columna en Lecturas, donde se ha sincerado sobre su situación actual, pero utilizando el caso de Shakira como hilo conductor de su discurso. "Así estoy yo ahora. Intentando que no me arrastre la marea. Sobreviviendo. Protegiéndome para que la realidad no me aplaste. Jugando a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales".

Nuevos colaboradores

El programa trata de seguir buscando cómo sorprender al público y dar con la tecla que consiga atraer público. Lo primero que ha hecho ha sido fichar a Isa P como colaboradora, después de entrevistarla en el plató,

Pues bien ahora, el programa ha anunciado que la actriz Melani Olivares será la nueva colaboradora del programa con una sección propia con la que irá por España buscando gente con talentos muy particulares.

La audiencia ha reaccionado con sorpresa a este anuncio. "Al final el programa va a tener más colaboradores que espectadores", reaccionaba una usuaria en la red social X (antigua Twitter).

Melani Olivares es una de las actrices de nuestro país con las que nos pasaríamos horas y horas hablando porque sus vivencias y experiencias en la vida dan para sentarte con ella y no levantarse por lo menos en un día entero. Sus papeles como actriz y las veces que ha acudido a los platós de televisión para hablar de su vida, nos han dejado siempre con ganas de más.

Su vida no ha sido fácil. En las últimas semanas, la actriz ha copado múltiples titulares de la prensa que recogen dos embarazos complicados que nunca llegaron a su final. Uno de ellos, antes de recoger a su hija adoptiva en Etiopía. Tiene tres hijos, pero, llegar a conseguir esta familia, no ha sido fácil.

Melanie visibiliza todos los tipos de familia y saca adelante a sus tres hijos con esfuerzo y amor. La actriz nos habla del duro momento en el que decidió abortar cuando se encontraba en pleno proceso de adopción de su primera hija.

Resulta que, si vas a adoptar y te quedas embarazada, te sacan del proceso de selección. Melanie decidir “ir a por mi hija”, la que iba a adoptar. Cuenta que la decisión de adoptar la tomó sola, pues no tenía claro al 100% quién era el padre (dudaba entre dos hombres). Así nos lo cuenta